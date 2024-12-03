Мостовой связал ситуацию вокруг «Крыльев» с победой над «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что ситуацию с коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов» стихнет.

«Когда говорил о том, что история в «Крыльях» ничем не закончится, исходил из того, что многие говорят и знают. Разве когда-либо у нас чем-то заканчивались такие ситуации? Покричат, пошумят – да и стихнет все.

Как это влияет на команду? А вон посмотрите, как «Крылья» с «Зенитом» сыграли! 99 из 100 человек говорили, что самарцам ничего не светит, и я в том числе. Во сне никто не мог такого представить. А теперь можно привязать результат ко всей ситуации вокруг клуба.

Главное, чтобы остальные не стали делать так же. Хотелось бы посмотреть, насколько долго этот эффект может продлиться», – сказал Мостовой.