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    • Мостовой связал ситуацию вокруг «Крыльев» с победой над «Зенитом»

    Мостовой связал ситуацию вокруг «Крыльев» с победой над «Зенитом»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что ситуацию с коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов» стихнет.

    «Когда говорил о том, что история в «Крыльях» ничем не закончится, исходил из того, что многие говорят и знают. Разве когда-либо у нас чем-то заканчивались такие ситуации? Покричат, пошумят – да и стихнет все.

    Как это влияет на команду? А вон посмотрите, как «Крылья» с «Зенитом» сыграли! 99 из 100 человек говорили, что самарцам ничего не светит, и я в том числе. Во сне никто не мог такого представить. А теперь можно привязать результат ко всей ситуации вокруг клуба.

    Главное, чтобы остальные не стали делать так же. Хотелось бы посмотреть, насколько долго этот эффект может продлиться», – сказал Мостовой.

    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неделю назад сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
    • В матче 17-го тура РПЛ 1 декабря самарцы победили «Зенит» в гостях со счетом 3:2.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    03.12.2024 08:16
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1733215721
    я думал человек проживший 50+ лет умнее вещи говорит
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