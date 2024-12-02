Орлов – о Соболеве: «Не помощник он «Зениту», статистика – вещь упрямая»

Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.

Несмотря на поражение, «Зенит» остался лидером чемпионата.

Дубль в ворота хозяев поля оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

«А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева – ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции.

Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости – ну и ладно. И так сойдет...

А третий гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

«Зенит» зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика – вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему?

Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно.

Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку», – сказал Орлов.