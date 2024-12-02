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    • Орлов – о Соболеве: «Не помощник он «Зениту», статистика – вещь упрямая»

    Орлов – о Соболеве: «Не помощник он «Зениту», статистика – вещь упрямая»

    Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
    • Несмотря на поражение, «Зенит» остался лидером чемпионата.
    • Дубль в ворота хозяев поля оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

    «А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева – ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции.

    Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости – ну и ладно. И так сойдет...

    А третий гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

    «Зенит» зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

    В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика – вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему?

    Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно.

    Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 20:33
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    Комментарии (13)
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    Иван Петров 1986
    1733163441
    Ты же говорил, что блохастые уйдут в отрыв. А как-то не получилось. Теперь соболь во всем виноват?
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    Taps
    1733163745
    Кто-то властный и денежный держит Соболя.
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    Plyash
    1733163956
    Как говорил Горбун,"иди поучи свою бабу щи варить",болтолог телевизионный - Сергей Поганович знает,что творит...
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    Тинез Розоп
    1733163965
    Соболя взяли , чтоб наговнить нам, а наговнили себе…
    Ответить
    nik55
    1733164359
    Орлов----пора вам физрука менять
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    Таврида
    1733164675
    Бугага, Орлов на себя в зеркало смотрел? Геннадий Орлов, статистика взята с оф сайта Зенита: Игр за «Зенит»: 6 Минут за «Зенит»: 481 Забитых голов: 0 Статистка игры самого Зенита при Орлове еще веселее: Динамо (К) 3 : 0 Зенит Нефтяник 3 : 0 Зенит Арарат 2 : 0 Зенит Крылья Советов 1 : 0 Зенит Зенит 1 : 2 Пахтакор Динамо 2 : 0 Зенит Как видим, Зенит с Орловым на поле вообще ВСЕМ проиграл с общей разницей 1-13, бггг
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    Нуф-Нуф
    1733164757
    Нехрен жаловаться. Вам отдали, ценного напа-дельфина, самим такой был нужен. Отдали на вырост, с перспективой, можно сказать от сердца оторвали. Синит же споганил такого парня. Кому он теперь споганенный нужен будет? Ай-яй-яй.
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    Интерес
    1733165222
    "Зенит"-кладбище отечественных талантов.Подтверждено в очередной раз операцией "Ушёл,ожил,забил".
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    vadikrew
    1733168877
    Вот докапались до Соболева. А Горшков, который сдетства мечтал играть (ну как играть, числиться) в зените, Ахметов, всякие там *****, Артуры, Ашоты и т.д. никого не смущают? Коваленко науя дернули с самары? Адамов (уже и не вспомню откуда его брали) в ахмате - уже не первая аренда... Зато все, кому не лень обсуждают Соболева...
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1733170019
    Самый большой плюс от продажи Соболева помимо того что заработали на этом неликвиде самомнением лучшего форварда Европы так это то что Угальде перевели в центр и дали ему спокойно показать себя на этой позиции
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