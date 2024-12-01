Губернатор: «Крылья» не отпустят Осинькина, даже если он заплатит за это»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, призвал не ждать отставку главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

– Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

– Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал – я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера. Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят. Но он не предлагает.

– Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

– Не могу сказать. Тайна следствия.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».

Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

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