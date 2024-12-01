Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Губернатор: «Крылья» не отпустят Осинькина, даже если он заплатит за это»

    Губернатор: «Крылья» не отпустят Осинькина, даже если он заплатит за это»

    Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, призвал не ждать отставку главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    – Пошла волна слухов, что Игорь Осинькин может уйти из «Крыльев Советов» в ближайшее время.

    – Еще в сентябре мы встречались с уважаемым тренером. Он переживал – я ему сказал: «Не переживай, будешь работать до конца сезона, вести команду в восьмерку». Он пообещал.

    Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой.

    Болельщики приняли решение, а не те, кто проплатил федеральную кампанию. Не какой-то агент, который сохранил своего человека для последующей продажи игроков подороже. Не так же было. Болельщики же поддержали. Значит, они хотят видеть такого тренера. Пусть видят. Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти – его не отпустят. Но он не предлагает.

    – Человек, который вам сказал про 36 миллионов долга «Крыльев Советов» перед судьями, еще работает в клубе?

    – Не могу сказать. Тайна следствия.

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».
    • Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.
    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Реакция Осинькина на поражение «Крыльев» от «Ростова» 5
    Губернатор Федорищев подробно объяснил, почему Осинькин продолжит тренировать «Крылья Советов» 1
    Осинькин не хотел ехать на матч с «Зенитом»: «Он в очень тяжелом состоянии» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2024 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733080902
    Заявление в правоохранительные органы не сделали,а уже "тайна следствия"...М-да,интересный человек,сотканный сплошь из противоречий.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733086000
    А если 36 лямов заплатит?
    Ответить
    subbotaspartak
    1733120159
    Он вам за всё заплатил, а вы.... подкуп судей... Да плюнь на них...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 