Школьники массово пожелали Соболеву больше никогда не забивать, а «Зениту» вылететь в ФНЛ: подробности

Форвард «Зенита» Александр Соболев стал объектом ненависти сотен юных фанатов медийной команды «Амкал».

Накануне после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3) человек, представившийся Соболевым, пришел на стрим к основателю «Амкала» Герману Попкову и сделал донат в размере 20 тысяч рублей с подписью: «Маленькие, гореть».

Условие доната – последующий отказ Германа отвечать на вопросы болельщиков. Таким образом, из-за перечисленных 20 тысяч зрители потеряли возможность общаться с кумиром.

Болельщики «Амкала», ядро которой составляют подростки, разозлились на донатера и были уверены, что это действительно Александр Соболев из «Зенита». Фанаты заполнили чат пожеланиями игроку больше никогда не забивать голы, а его клубу – вылететь в ФНЛ.

После стрима Герман Попков сообщил, что донат сделал не Соболев из «Зенита», а другой человек, представившийся его именем. Однако в медиасреде есть аргументированная версия, что в действительности это был настоящий Соболев.

У Соболева за «Зенит» в РПЛ 0+0.

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