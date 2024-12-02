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    • Школьники массово пожелали Соболеву больше никогда не забивать, а «Зениту» вылететь в ФНЛ: подробности

    Школьники массово пожелали Соболеву больше никогда не забивать, а «Зениту» вылететь в ФНЛ: подробности

    Форвард «Зенита» Александр Соболев стал объектом ненависти сотен юных фанатов медийной команды «Амкал».

    Накануне после матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3) человек, представившийся Соболевым, пришел на стрим к основателю «Амкала» Герману Попкову и сделал донат в размере 20 тысяч рублей с подписью: «Маленькие, гореть».

    Условие доната – последующий отказ Германа отвечать на вопросы болельщиков. Таким образом, из-за перечисленных 20 тысяч зрители потеряли возможность общаться с кумиром.

    Болельщики «Амкала», ядро которой составляют подростки, разозлились на донатера и были уверены, что это действительно Александр Соболев из «Зенита». Фанаты заполнили чат пожеланиями игроку больше никогда не забивать голы, а его клубу – вылететь в ФНЛ.

    После стрима Герман Попков сообщил, что донат сделал не Соболев из «Зенита», а другой человек, представившийся его именем. Однако в медиасреде есть аргументированная версия, что в действительности это был настоящий Соболев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 09:11
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    Комментарии (39)
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    aubergine
    1733131819
    Ребят, серьёзно? У вас эти школьники-двоечники-фанаты новости на сайте уже пишут что ли?! "стал объектом ненависти СОТНЕЙ юных фанатов". Может всё-таки "стал объектом ненависти СОТЕН юных фанатов"?
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    VVM1964
    1733132110
    И опять новая неделя начинается со стыда за Зенит !!! ))) ... За этот вселенский позор !!! )))...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1733132189
    Хорошее пожелание. Поддерживаю.
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    RUSARM
    1733136010
    Все рано или поздно встанет на свои места,хорошее пожелание молодежи,даже они уже поняли,что такое бзенит!! Позор Российского футбола!!!
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1733149636
    Что там за кал? Как команду назовёте, так она и поплывёт. И её "фанаты" тоже.
    Ответить
    Ренат-Питер-google
    1733194462
    Чё за хрень я сейчас прочитал бгг. Шизоиды правят миром...
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1733202358
    Смотрю как бездомных колбасит. Значит всё правильно делаем
    Ответить
    Виктор56--google
    1733221521
    Дибилы малолетние
    Ответить
    Adeptden1m
    1733292917
    Зениту действительно пора в фнл
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    Борис34684
    1733361701
    Ну вот, дельфин уже и до проклятий доигрался.
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