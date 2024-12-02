Семак прокомментировал дубль Сергеева в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Петербуржцы в воскресенье дома проиграли «Крыльям» – 2:3.

Иван Сергеев оформил дубль в этом матче.

До сентября нападающий выступал за «Зенит».

– Не жалеете, что Иван Сергеев не в «Зените»?

– Нет, конечно. Это футбол, жизнь. Ваня – молодец.

Касаемо бывших игроков, такое часто встречается. Игроки выходят с особым настроем на матчи против бывших команд. Это частая ситуация.

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