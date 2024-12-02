Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Семак прокомментировал дубль Сергеева в ворота «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

    • Петербуржцы в воскресенье дома проиграли «Крыльям» – 2:3.
    • Иван Сергеев оформил дубль в этом матче.
    • До сентября нападающий выступал за «Зенит».

    – Не жалеете, что Иван Сергеев не в «Зените»?

    – Нет, конечно. Это футбол, жизнь. Ваня – молодец.

    Касаемо бывших игроков, такое часто встречается. Игроки выходят с особым настроем на матчи против бывших команд. Это частая ситуация.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Реакция Медведева на призывы уволить Семака из «Зенита» 24
    Семак прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Акрона» 30
    Стали известны сроки восстановления Алипа
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Спартачище
    1733115378
    сирожа провернул гениальную сделку Не трогайте симака, пусть еще поработает
    Ответить
    Скунсы питера
    1733115726
    недотренер серюня, давай Ваньку обратно в свою кучу.
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1733117675
    Семак, ты бы задумался, почему ты отпускаешь футболистов, которые на выезде по 2 мяча забивают твоей команде, а твои 3 напа нихера не могут
    Ответить
    subbotaspartak
    1733118402
    Он вам не просто показал, Он вас примерно наказал...
    Ответить
    FRZZ
    1733120544
    Бразильцы Зенита уже обнаглели и особо не хотят выкладываться. Пора выгонять их, новых брать )).
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1733120992
    В отставку тебе пора уж года два как точно Семак
    Ответить
    Серый212918
    1733123829
    Дельфина в тренеры!
    Ответить
    Cleaner
    1733125835
    Семак: - Я ОЛЕНЬ и не жалею, что выгнал Сергеева из Зенита...)))
    Ответить
    Bozigit
    1733131737
    Правильные слова
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1733153430
    Нет конечно. Помню как Сергеев выходил на последние минуты игры и почти всегда забивал. Хочешь жалей хочешь нет.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 