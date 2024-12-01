Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара».

Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3.

– Прежде всего хотел бы поблагодарить всех‑всех, кто принимал участие в матче. Получился настоящий спектакль. Невероятная игра.

Нужно отдать должное «Краснодару», это очень сильная команда. Уверен, они будут биться до самого конца.

Также хочу отдать должное своим ребятам, мы сегодня не теряли организацию игры на протяжении всего матча. Каждый бился за своего партнера с полной самоотдачей, показали то, что нужно.

– Как будто сейчас пауза в чемпионате «Спартаку» не нужна.

– Конечно, она нужна. Она нужна всем. Команда набрала хорошую форму, но еще есть над чем работать.

Нам нужно искать определенный баланс в команде, поэтому нас ждет заключительная игра перед паузой.

А потом мы уйдем в отпуск, и, надеюсь, он тоже пойдет нам на пользу.

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