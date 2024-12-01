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    • Спартаковец Угальде оценил свой дубль в ворота «Краснодара»

    Спартаковец Угальде оценил свой дубль в ворота «Краснодара»

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    • Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.
    • Угальде дважды забил в ворота краснодарцев – на 17-й и 28-й минутах.

    «Два гола для меня очень важны в этой игре. Первые пятнадцать минут были сложные, «Краснодар» высоко прессинговал. У них было много сил, поэтому было важно забить первый гол.

    Второй тоже было приятно забить против «Краснодара». Давайте посмотрим, стану ли я лучшим нападающим сезона. Это знает только всевышний. Я делаю все возможное для команды, это самое главное», – сказал Угальде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2024 23:39
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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1733087589
    КРАСАВА !!!
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    =Cпартак=
    1733105800
    продолжай и дальше забивать в том же духе
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1733109157
    Эксперты который столько времени смеялись над ним так дружно заткнулись))) А червяк вообще живой интересно? Столько времени в себе ****** держит раздулся наверное ещё больше
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    Скунсы питера
    1733115823
    Манфред ты красавчик, так держать.
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