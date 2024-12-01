Спартаковец Угальде оценил свой дубль в ворота «Краснодара»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями после матча 17-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

Угальде дважды забил в ворота краснодарцев – на 17-й и 28-й минутах.

«Два гола для меня очень важны в этой игре. Первые пятнадцать минут были сложные, «Краснодар» высоко прессинговал. У них было много сил, поэтому было важно забить первый гол.

Второй тоже было приятно забить против «Краснодара». Давайте посмотрим, стану ли я лучшим нападающим сезона. Это знает только всевышний. Я делаю все возможное для команды, это самое главное», – сказал Угальде.

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