Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Факел». Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо» Мх: Шумахов, Магомедов, Касинтура, Кагермазов, Мрезигу, Агаларов, Волк, Глушков, Пальцев, Джапо, Алибеков.
Главный тренер: Хасанби Биджиев
«Факел»: Гудиев, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Марков, Юрганов, Якимов, Квеквескири, Сенхаджи.
Главный тренер: Дмитрий Пятибратов
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