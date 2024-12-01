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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Факел»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Факел»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Факел». Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо» Мх: Шумахов, Магомедов, Касинтура, Кагермазов, Мрезигу, Агаларов, Волк, Глушков, Пальцев, Джапо, Алибеков.

    Главный тренер: Хасанби Биджиев

    «Факел»: Гудиев, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Марков, Юрганов, Якимов, Квеквескири, Сенхаджи.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 17:55
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