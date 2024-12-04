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    • Радимов считает, что Мешков профнепригоден или деградировал

    Радимов считает, что Мешков профнепригоден или деградировал

    Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов прокомментировал работу судейской бригады в матче 17-го тура РПЛ «Динамо Мх»«Факел» (0:0).

    На 42-й минуте форвард гостей Мохамед Браими оказался на газоне в чужой штрафной площади после контакта с хавбеком дагестанской команды Никитой Глушковым.

    – Если это не пенальти… Вот честно скажу, у меня, кроме матерных, слов других нет. Ну, просто нет. На VAR сидит Мешков, судит Карасев. Два судьи, которые умеют судить, знают, что такое футбол, я это видел своими глазами много раз.

    Хорошо, с поля не увидел Карасев это. Бывает такое, да? Может перекрыли момент, еще что-то. Но Мешков сидит у телевизора. Он что, не видит пенальти? Он профнепригоден, получается? Или деградировал совсем. Почему он не позвал Карасева к VAR?

    – Нет объяснений.

    – Тут даже обсуждать нечего. Чудак сначала бьет по ноге и только потом попадает в мяч. И все, с кем я разговаривал, со мной согласны. Только Нагучев на «Матче» начал объяснять какие-то степени ошибки… Но в студии в тот же день на этом стуле сидел Мор, который отправил Тедеско в «Оренбург».

    Там, может быть, на этом месте есть какая-то аура, я не знаю. Вы мне объясните, что делает в судейском корпусе Мешков, который не позвал Карасева к VAR? Он сидит перед телевизором, получает за это деньги. Что он там сидит? Если не видит нарушения правил в штрафной площадке. Вы ему деньги за что платите?

    А у меня вопрос дальше к Алаеву, президенту лиги. Что вы делаете для того, чтобы изменить что-то по судейству? Ничего не делаете. Вас это устраивает? Меня нет. Сейчас еще экспертная комиссия скажет: там ничего не было. И мы все будем обтекать. А Нагучев пусть с собакой пойдет погуляет, а потом подумает – был там пенальти или нет.

    • «Факел» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть эпизод, случившийся на 42-й минуте игры.
    • Махачкалинцы занимают в РПЛ 11-е место с 17 очками после 17 матчей. Воронежцы идут 14-ми с 14 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 13:50
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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1733314449
    Радимов считает, что Мешков профнепригоден, так как деградировал... Так логичней.
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    ilich55
    1733314913
    Какая-то ЕГЭшница Копылова нагородила в тексте отсебятину, допустила в ней же ВОСЕМЬ ошибок, получила за это деньги, а бомба добросовестно скопировала. Когда-нибудь здесь появится редактор со знанием русского языка или будут в очередной раз пробивать уже пробитое дно!?
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    ScarlettOgusania
    1733315189
    Карась и Мешок - сладкая профнепригодная парочка в судейском корпусе, оба безглазые кроты: сперва это было на матче ростов-Спартак, теперь продолжение "темы" в Махачкале... тот самый 1% - по Федорищеву...
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