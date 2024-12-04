Радимов считает, что Мешков профнепригоден или деградировал

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов прокомментировал работу судейской бригады в матче 17-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Факел» (0:0).

На 42-й минуте форвард гостей Мохамед Браими оказался на газоне в чужой штрафной площади после контакта с хавбеком дагестанской команды Никитой Глушковым.

– Если это не пенальти… Вот честно скажу, у меня, кроме матерных, слов других нет. Ну, просто нет. На VAR сидит Мешков, судит Карасев. Два судьи, которые умеют судить, знают, что такое футбол, я это видел своими глазами много раз.

Хорошо, с поля не увидел Карасев это. Бывает такое, да? Может перекрыли момент, еще что-то. Но Мешков сидит у телевизора. Он что, не видит пенальти? Он профнепригоден, получается? Или деградировал совсем. Почему он не позвал Карасева к VAR?

– Нет объяснений.

– Тут даже обсуждать нечего. Чудак сначала бьет по ноге и только потом попадает в мяч. И все, с кем я разговаривал, со мной согласны. Только Нагучев на «Матче» начал объяснять какие-то степени ошибки… Но в студии в тот же день на этом стуле сидел Мор, который отправил Тедеско в «Оренбург».

Там, может быть, на этом месте есть какая-то аура, я не знаю. Вы мне объясните, что делает в судейском корпусе Мешков, который не позвал Карасева к VAR? Он сидит перед телевизором, получает за это деньги. Что он там сидит? Если не видит нарушения правил в штрафной площадке. Вы ему деньги за что платите?

А у меня вопрос дальше к Алаеву, президенту лиги. Что вы делаете для того, чтобы изменить что-то по судейству? Ничего не делаете. Вас это устраивает? Меня нет. Сейчас еще экспертная комиссия скажет: там ничего не было. И мы все будем обтекать. А Нагучев пусть с собакой пойдет погуляет, а потом подумает – был там пенальти или нет.