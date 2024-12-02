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    Юран объяснил серию «Спартака» из пяти побед подряд в РПЛ

    Сергей Юран оценил результаты «Спартака» в последних матчах.

    • В воскресенье москвичи разгромили на выезде «Краснодар» – 3:0.
    • Они победили в пяти турах РПЛ подряд.
    • Команда поднялась на 3-е место в лиге по итогам 17-го тура.

    «В начале чемпионата Станкович не мог определиться со стабильным стартовым составом, менялась и схема, и футболисты.

    В последних играх он стабилизировал состав. Игроки линии атаки играют на своих позициях. Когда есть стабильность, у игроков есть уверенность.

    «Краснодар» проиграл «Спартаку» единоборства. Когда выигрываешь больше единоборств, ты ближе к положительному результату», – сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 00:38
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    Комментарии (7)
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    zigbert
    1733110327
    Казалось бы чего проще,стабилизировать состав,научиться выигрывать единоборства. Но для того чтобы выигрывать единоборства игрокам необходимо хорошее физическое состояние. Вот здесь Спартак и имел преимущество в последних матчах.Выходит процесс подготовки игроков идёт в правильном русле.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1733121226
    Бред от сектанта! Краснодар посыпался раньше , было две ничьи подряд и тут подоспели хряки
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    WILDLING_HRUNDEL
    1733121321
    Секта смотрите на вещи реально! У Краснодара последние игры начинался спад
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    vvv123
    1733129348
    Какого муя 5 побед? А Ростову кто дважды слил?
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