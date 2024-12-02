Юран объяснил серию «Спартака» из пяти побед подряд в РПЛ

Сергей Юран оценил результаты «Спартака» в последних матчах.

В воскресенье москвичи разгромили на выезде «Краснодар» – 3:0.

Они победили в пяти турах РПЛ подряд.

Команда поднялась на 3-е место в лиге по итогам 17-го тура.

«В начале чемпионата Станкович не мог определиться со стабильным стартовым составом, менялась и схема, и футболисты.

В последних играх он стабилизировал состав. Игроки линии атаки играют на своих позициях. Когда есть стабильность, у игроков есть уверенность.

«Краснодар» проиграл «Спартаку» единоборства. Когда выигрываешь больше единоборств, ты ближе к положительному результату», – сказал Юран.

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