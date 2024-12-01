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    Аршавин считает, что голы «Крыльев» ввели «Зенит» в ступор

    Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал неожиданным поражение петербургской команды дома от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

    «Очень неожиданный результат. «Зенит» начал очень уверенно, Глушенков забил легкий гол, игра давалась. Мне трудно объяснить, что произошло за минуту.

    Тот же Сергеев терял много мячей, Олейников, Дмитриев тоже, Гарре не было видно. Как эти голы пришли – мне трудно описать. После этого «Зенит» впал в ступор по скоростям, идеям. В целом, «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество в два мяча.

    Поражение точно заставит задуматься. Причины мы не только в этом матче увидели, почему не забили достаточное количество голов. Уже были такие игры. Не думаю, что при счете 1:3 не было шансов у «Зенита», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 20:10
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    n876
    1733077920
    Очень неожиданный результат==== Не ожидал такого Андрюха Как обычно --Твои ожидания, это твои прблемы.)))
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    andrei-sarap-yandex
    1733080944
    СЕМАК физрук.....никокой игры и тактики...дворовая команда....САНТОС на правом фланге а МАНТУАНа на левый фланг защиты ???ПОЗОРОЩЕ ТРЕНЕРУ.......слил игру СЕМАК.......СПЕЦИАЛЬНО....ГДЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ???? ЧУНГА-ЧАНГА касиера по мячу не попадал...дворовая шваль
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1733081119
    АЛИП ОТСТОЙ В ЗАЩИТЕ...ОПОРНАЯ ЗОНА НЕ РАБОТАЛА...СЕРГЕЕВ ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ ....вратарь слабый....БАРДАК....СЕМАК РАЗВАЛИВАЕТ ИГРОКОВ
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    andrei-sarap-yandex
    1733081305
    как в СИТИ МНОГО ПОРАЖЕНИЙ у тренера нет идей если он много лет в одном клубе......
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    andrei-sarap-yandex
    1733081374
    надо СЕМАКА В КРЫЛЬЯ аОСИНЬКИНА В ЗЕНИТ СРОЧНО.....
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    saf05
    1733081583
    Это начало конца.
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    ОК, Зенит!
    1733082142
    Бывают и такие игры у Зенита. Не стоит отчаиваться. Но стоит задуматься, Сережа.
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    Номэд
    1733089803
    Ввели в ступор харями в помойку.
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    Ловкий Бубен
    1733102839
    Просто у нас Семак в непрекращающемся ступоре, ступор это его вечное состояние
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    Борис34684
    1733106710
    Андрюха все нормально, продолжайте в том же духе.
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