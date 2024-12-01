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    • Осинькин не стал обещать, что выведет «Крылья» на следующий матч

    Осинькин не стал обещать, что выведет «Крылья» на следующий матч

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире «Матч ТВ» не гарантировал, что будет возглавлять команду на следующем матче.

    – Можете ли вы гарантировать, что выведите команду на следующий матч с «Ростовом»?

    – Хочу порадоваться сегодняшней победе.

    • Сегодня «Крылья» победили «Зенит» (3:2) в 17-м туре РПЛ.
    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».
    • Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 22:39
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    Комментарии (2)
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    1733083167
    Все друг-друга держат за горло.Готовы ко всему.
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    Борис34684
    1733107875
    Походу Федорищев будет выводить крылья на последний матч перед перерывом.
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