Осинькин не стал обещать, что выведет «Крылья» на следующий матч

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире «Матч ТВ» не гарантировал, что будет возглавлять команду на следующем матче.

– Можете ли вы гарантировать, что выведите команду на следующий матч с «Ростовом»?

– Хочу порадоваться сегодняшней победе.

Сегодня «Крылья» победили «Зенит» (3:2) в 17-м туре РПЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».

Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.

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