Реакция Мостового на 0:3 в матче «Краснодар» – «Спартак»

Александр Мостовой оценил результат матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

«По всем показателям «Спартак» сегодня превзошел: в единоборствах, отборах, подстраховке, настрое. При счете 2:0, даже не было шансов у «Краснодара», ну, может, полушанс какой-то.

А когда забивали третий мяч, посмотрите, как они радовались, эмоции у игроков были такие, как будто победный гол. Станкович прибежал, футболисты тоже.

Это о чем говорит? О том, что футбольный человек стоит и футбольные люди, и они по-футбольному радуются. Хотя третий гол ничего не решал.

Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился сейчас, чтобы не испортил и не остановил «Спартак», – сказал Мостовой.

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