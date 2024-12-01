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    Реакция Мостового на 0:3 в матче «Краснодар» – «Спартак»

    Александр Мостовой оценил результат матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    • Москвичи победили на выезде со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» одержал 5 побед подряд в чемпионате и вошел в топ-3 лиги.

    «По всем показателям «Спартак» сегодня превзошел: в единоборствах, отборах, подстраховке, настрое. При счете 2:0, даже не было шансов у «Краснодара», ну, может, полушанс какой-то.

    А когда забивали третий мяч, посмотрите, как они радовались, эмоции у игроков были такие, как будто победный гол. Станкович прибежал, футболисты тоже.

    Это о чем говорит? О том, что футбольный человек стоит и футбольные люди, и они по-футбольному радуются. Хотя третий гол ничего не решал.

    Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился сейчас, чтобы не испортил и не остановил «Спартак», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2024 23:00
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    Комментарии (21)
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    1733083234
    Ни Абаскаль,ни Мостовой.
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    alefreddy
    1733083807
    а ведь недавно кричал я этого тренера заменю и вдруг не так что то пошло
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    CSKA57
    1733083992
    Спартак сегодня действительно был хорош!
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    алдан2014
    1733085686
    С победой КБ братья, вперёд Спартак!
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    VVM1964
    1733086821
    Такое впечатление, что Абаскаль ему крупную сумму задолжал или жену увел !!! )))...
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    vadikrew
    1733089822
    А почему игру футболом назвали? Да потому что люди футбольные у руля сидят. А в соккере мяч почему не круглый? Да потому что там люди не футбольные у руля сидят.
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    serglider
    1733100748
    Главное, что бы еще Мостовой еще не появился в Спартаке)))
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    zigbert
    1733111461
    Сказал вроде бы все правильно но видимо тень Абаскаля долго ещё будет преследовать его.
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    Тинез Розоп
    1733132231
    Конкурентов убирает на пути. Ах , стервец Сашка)…
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