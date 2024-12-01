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    • Песьяков после победы над «Зенитом» заявил, что отдал «должок» «Краснодару»

    Песьяков после победы над «Зенитом» заявил, что отдал «должок» «Краснодару»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков подвел итоги гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

    – Прошлый сезон закончился ошибкой против «Зенита» в составе «Ростова». Насколько тяжело было выходить сегодня на поле?

    – Наоборот – легко. У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всe в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал [улыбается].

    Я такой же как все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально.

    Вы говорите про последние 10 минут: да, там был навал, но было неприятно, как мы начали второй тайм. Мы будто вышли на прогулку. Я нашему капитану сказал: «Саша, если сейчас продолжим гулять по полю, то уедем 7:3». Мы не отбирали мяч, не были агрессивными, плохо…

    Нельзя давать таким профессионалам, исполнителям столько времени думать. Когда счет стал 2:3, было небольшое опустошение, понимание, что будет тяжело.

    – Как из ворот смотрелись моменты Сергеева, когда он шел на хет‑трик?

    – Это самый обидный момент, мог быть груз с плеч, как гвоздь в крышку гроба. Если бы тот момент он забил, то игра бы закончилась.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 19:39
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1733073464
    ни фига се должок лишил быков титула такой должок всю жизнь должен будешь
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    Интерес
    1733074302
    Судя по всему,"Краснодар" решил этот подарок не принимать.А собратья по единому общенародному нефтегазовому комплексу решили помочь старшим товарищам,обыграв "Краснодар".
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    Alejandrrro
    1733075333
    Что в том матче пропустил 2 гола, что в этом 2 гола. Стабильность. Только в тот раз грустил, а в этот - радуется.
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    erybov1965
    1733079103
    Ну и сравнил.Наши футболеры только деньги правильно считают.
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