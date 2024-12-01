Песьяков после победы над «Зенитом» заявил, что отдал «должок» «Краснодару»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков подвел итоги гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

– Прошлый сезон закончился ошибкой против «Зенита» в составе «Ростова». Насколько тяжело было выходить сегодня на поле?

– Наоборот – легко. У меня был «должок». Кто‑то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», всe в ваших руках. Я свой должок, наверное, отдал [улыбается].

Я такой же как все, ошибаюсь, может, даже чуть больше, чем остальные. Мне сегодня было легко. Единственное, что нет живого места на теле, а так нормально.

Вы говорите про последние 10 минут: да, там был навал, но было неприятно, как мы начали второй тайм. Мы будто вышли на прогулку. Я нашему капитану сказал: «Саша, если сейчас продолжим гулять по полю, то уедем 7:3». Мы не отбирали мяч, не были агрессивными, плохо…

Нельзя давать таким профессионалам, исполнителям столько времени думать. Когда счет стал 2:3, было небольшое опустошение, понимание, что будет тяжело.

– Как из ворот смотрелись моменты Сергеева, когда он шел на хет‑трик?

– Это самый обидный момент, мог быть груз с плеч, как гвоздь в крышку гроба. Если бы тот момент он забил, то игра бы закончилась.

Голы у самарцев в этой встрече забили Иван Сергеев (17-я и 28-я минуты) и Иван Олейников (18-я). У петербуржцев отличились Максим Глушенков (4-я) и Нуралы Алип (72-я).

«Зенит» сейчас лидирует в РПЛ с 39 очками после 17 матчей. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 18 баллами.

В 30‑м туре прошлого сезона РПЛ Песьяков защищал ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» (1:2), по итогам которого петербуржцы стали чемпионами России, а «Краснодар» остался вторым.

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