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    • РПЛ. «Спартак» в гостях выигрывает у «Краснодара» после первого тайма

    РПЛ. «Спартак» в гостях выигрывает у «Краснодара» после первого тайма

    Первый тайм матча 17-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

    Дубль у московской команды сделал лучший бомбардир нынешнего чемпионата России Манфред Угальде, поразивший ворота «быков» на 17-й и 28-й минутах.

    • Костариканец довел число своих голов в текущем сезоне РПЛ до 14.
    • «Краснодар» перед этим туром занимал в чемпионате России второе место с 38 очками после 16 игр. «Спартак» был 4-м с 31 баллом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 20:32
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733074667
    Вот поэтому "Краснодар" не способен стать чемпионом.Так и останется объектом симпатий,а так-неустоявшаяся команда с переизбытком иностранцев.
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    Fju-2
    1733080823
    Аутсайдеры удивляют в этом туре, что Химки, что Крылья, что Спартак.
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