РПЛ. «Спартак» в гостях выигрывает у «Краснодара» после первого тайма

Первый тайм матча 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

Дубль у московской команды сделал лучший бомбардир нынешнего чемпионата России Манфред Угальде, поразивший ворота «быков» на 17-й и 28-й минутах.

Костариканец довел число своих голов в текущем сезоне РПЛ до 14.

«Краснодар» перед этим туром занимал в чемпионате России второе место с 38 очками после 16 игр. «Спартак» был 4-м с 31 баллом.

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