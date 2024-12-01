Фанаты «Зенита» хотят забрать у «Спартака» Угальде

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» иронично запросило «обмен» Александра Соболева на Манфреда Угальде.

«Юристы, вопрос к вам: а можно как-то по гарантии вернуть Соболева в «Спартак» (заводской брак) и обменять на Угальде?» – написали петербуржские болельщики.

Угальде с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

У Соболева 0+0 за «Зенит» в РПЛ.

Петербуржцы купили Александра у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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