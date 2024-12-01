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    Фанаты «Зенита» хотят забрать у «Спартака» Угальде

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» иронично запросило «обмен» Александра Соболева на Манфреда Угальде.

    «Юристы, вопрос к вам: а можно как-то по гарантии вернуть Соболева в «Спартак» (заводской брак) и обменять на Угальде?» – написали петербуржские болельщики.

    • Угальде с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
    • У Соболева 0+0 за «Зенит» в РПЛ.
    • Петербуржцы купили Александра у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    01.12.2024 22:32
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    Комментарии (40)
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    Дубина
    1733118167
    Клавудинь берите новых и пэдр!))))
    Ответить
    cska1948
    1733118751
    Можно! Только придётся доплатить 80 миллионов евро.
    Ответить
    subbotaspartak
    1733120047
    Так Соболь без гарантии шёл, возврату не подлежит. А можно с помойки выкинуть?....
    Ответить
    TIMOTHY
    1733122095
    Нафиг нужен
    Ответить
    BRO_football
    1733127859
    Нет-нет. Вам же нужны футболисты с российским паспортом. Ну так получайте!
    Ответить
    saf05
    1733130716
    Негарантийный случай.
    Ответить
    Борис34684
    1733137510
    Кто же его обменяет, дильфин теперь ваш памятник.
    Ответить
    russkiisergei
    1733213958
    theonewhoisnotafraidofyou - главный фуфел!!!
    Ответить
    Федор-Сухов-vkontakte
    1733245134
    Как сороки, на все что блестит
    Ответить
    Игорь доктор
    1733254025
    Теплотрассная секта смахивает со стола ВСЁ,лишь бы "соседу стало плохо"!) Теперича пусть палец сосут!)
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