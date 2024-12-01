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    • Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Мусаев объяснил разгромное поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги проигранного матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Южане уступили дома со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

    – Пропустили два относительно легких гола, проиграли в этих моментах единоборства. После этого была растерянность в наших действиях, проиграли много дуэлей, потеряли центр поля…

    – С чем связана череда неудач? С предыдущим соперником команда должна была побеждать.

    – С кем? С «Химками»?

    – Да.

    – Это вам так кажется, что должны. У нас силы не безграничны. Ужасная логистика. Все играют с нами как с лидером.

    Сегодня был плохой день. Плохой матч. Ничего, надо найти силы. Если мы проигрываем 0:3, то мы плохо сыграли. И я плохо сработал как тренер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 22:41
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    Комментарии (13)
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    1733083122
    К лидерству оказались не готовы.Гастеров надо менять на своих.Семь-это переизбыток,при кажущейся их незаменимости.
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    alefreddy
    1733083455
    дык вы вверху таблицы или как
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    Тинез Розоп
    1733084767
    Судя по тому , как играют лидеры , то весёлый нас ждёт чемпионат…
    Ответить
    bomilazdeshnii
    1733085694
    Лидеры (в том числе и лидер всех времен и народов) повержены в ПРАХ!!!!!!
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    serglider
    1733094462
    Это как в том анекдоте - Ну, не шмогла я... не шмогла!
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    serglider
    1733100600
    Мусаев еще раз наступил на те же грабли, что и когда был уволен в первый раз из Краснодара - это не умение подготовить функционально команду так, что бы она физически не проседала на протяжении всего чемпионата. Если рассматривать крайние матчи быков, то бросается в глаза, что у них не хватало сил на концовку матча. В матче со спартачами сил хватило на 20 минут первого тайма, первый гол их обескуражил, второй деморализовал... Далее играли больше по инерции. Спартачи напротив, перед перерывом усилили свою игру, смотрелись достаточно уверенно и бодро, Угальде заиграл как крепкий европейский топ! Способный в одиночку обыграть двух-трех защитников и забить. Эхсперты срач тв заявлявшие перед матчем, что Краснодар на голову сильнее и максимум дав
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    Спартачище
    1733115911
    Мурадик все шансы прое*ал Теперь скулит
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    R_a_i_n
    1733117915
    Хм, два относительно лёгких гола это как?
    Ответить
    Борис34684
    1733137280
    Да, результат конечно удивил но видно, что тренер ставит игру в Спартаке.
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    BAIv
    1733139162
    Леннини совсем лищний на поле надо было его в перерыве хотя бы сменить.... Была борьба руками, быки были не готовы и просевши по физике. Тут надо было толкаться и держать руками... размечтались раньше времени о первом месте, вот и опять результат...
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