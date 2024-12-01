Кордоба отреагировал на крупное поражение «Краснодара» от «Спартака»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о результате матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Южане уступили дома со счетом 0:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

«Сегодня мы провели не очень хороший матч. Мы должны отнестись к этому с критикой в собственный адрес, но ничего страшного – мы продолжаем бороться и идти вперeд.

Не знаю, худший ли это матч «Краснодара» в этом сезоне. Проиграли, но нельзя говорить, худший он или нет.

Сейчас не надо искать виновных, а надо продолжать работать», – заявил Кордоба.

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