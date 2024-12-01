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    • Кордоба отреагировал на крупное поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Кордоба отреагировал на крупное поражение «Краснодара» от «Спартака»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о результате матча 17-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Южане уступили дома со счетом 0:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

    «Сегодня мы провели не очень хороший матч. Мы должны отнестись к этому с критикой в собственный адрес, но ничего страшного – мы продолжаем бороться и идти вперeд.

    Не знаю, худший ли это матч «Краснодара» в этом сезоне. Проиграли, но нельзя говорить, худший он или нет.

    Сейчас не надо искать виновных, а надо продолжать работать», – заявил Кордоба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2024 23:59
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1733105674
    Вот и спады начались у лидеров чемпионата, как и предпологалось.
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    Скунсы питера
    1733117433
    ладно Джон, не парся. У вас еще игра с помойкой, на них отыграетесь. Правда у них супер нап есть, соболев называется, но думаю справитесь.
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    subbotaspartak
    1733119046
    Лучшего нападающего лепили, лепили... И дубль от "плохенького" получили...
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    ScarlettOgusania
    1733119309
    Квадроба, перед игрой столько понтов было, как ты не хотел трансфера в Спартак, когда тебя Амарал забраковал за жадность и предпенсионный возраст... закрыли тебя в игре наглухо Дуарте и Бабич, ни вздохнуть, ни пёрнуть не давали...)
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    TIMOTHY
    1733122065
    Бывает, ничего страшного! Тем более что и судья свистел за спам
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