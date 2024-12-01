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    • Осинькин заявил, что не держится за место в «Крыльях» после победы над «Зенитом»

    Осинькин заявил, что не держится за место в «Крыльях» после победы над «Зенитом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Зенитом» (3:2) в гостях в матче 17-го тура РПЛ сказал, что готов к любым решениям со стороны руководства клуба.

    – Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность.

    Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

    – Насколько сложно настраиваться при таком фоне вокруг клуба?

    – Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» – это игры, за которые могу только благодарить ребят.

    – Какой реакции ждете от руководства за победу?

    – Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как все пойдет. Усталость накапливается, «Локомотив» вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

    – Писали, что это ваш последний матч.

    – Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

    – Почему не держитесь за место?

    – Не могу объяснить. Сказал то, что есть на самом деле.

    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».
    • Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.
    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2024 19:55
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    Комментарии (5)
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    serglider
    1733072994
    А зачем ему держаться за место в этом гадюшнике? Что никто был не в курсе "художеств" уволенных губернатором менеджеров клуба? Стопудово их туда специально поставили, что бы пилить бабки и только вновь назначенный губернатор спутал карты махинаторам, а руководство РПЛ как всегда не в курсе что творится в лиге. В тих условиях тренер, тем более провинциального клуба - вообще пустое место!
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    Garrincha58
    1733073891
    Эх хороший тренер. Семаку за последние два сезона 9 игроков купили, а игры нет. Вот бы Осинькина в Зенит
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    Борис34684
    1733107069
    Жаль крылья, если Осинькин уйдёт команда будет болтаться как гамно в проруби с таким губером.
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