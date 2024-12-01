Осинькин заявил, что не держится за место в «Крыльях» после победы над «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Зенитом» (3:2) в гостях в матче 17-го тура РПЛ сказал, что готов к любым решениям со стороны руководства клуба.

– Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность.

Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от «Зенита», на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

– Насколько сложно настраиваться при таком фоне вокруг клуба?

– Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с «Химками». Мы справились, последние матчи после «Акрона» – это игры, за которые могу только благодарить ребят.

– Какой реакции ждете от руководства за победу?

– Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как все пойдет. Усталость накапливается, «Локомотив» вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

– Писали, что это ваш последний матч.

– Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям.

– Почему не держитесь за место?

– Не могу объяснить. Сказал то, что есть на самом деле.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Осинькин может покинуть «Крылья Советов» после игры с «Зенитом».

Самарцы набрали 18 очков и занимают 10‑е место в РПЛ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE