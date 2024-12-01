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    • Рабинер прокомментировал разгром «Спартаком» «Краснодара»

    Рабинер прокомментировал разгром «Спартаком» «Краснодара»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (0:3).

    «5:2 и 3:0 с «Локомотивом» и Краснодаром» – вот это дал «Спартак» в двух последних турах против двух команд из первой тройки. С шестью (!) голами Угальде, лишь одним небольшим провальным отрезком (начало второго тайма с «Локо»), а сегодня – и извлеченным из того матча уроком и не упущенным ни на секунду контролем над ситуацией. И, как правильно сказал в эфире Денисов, с предельной интенсивностью, которая была у красно-белых в двух этих встречах.

    Причем «Спартаку» хватило основы – всего две замены в последние десять минут! В увеличении роли скамейки вижу резерв этой команды. С основой теперь все понятно, и после пяти побед подряд команда – на третьем месте. А «Краснодар» потерпел первое поражение в чемпионате.

    «Спартак» выиграл борьбу. «Спартак» выиграл вторые мячи, подборы. «Спартак» после даже не одного, а двух забитых мячей хотел продолжать активную игру, не отпускал ситуацию на поле, не сел в оборону и в итоге не дал грозному сопернику на его поле создать хотя бы один чистый голевой момент. Пара ударов Кордобы головой да Мозес, помешавший ударить Смолову, – все, что можно вспомнить. Остальное сожрала спартаковская оборона во главе с блистательным сегодня Дуарте.

    «Краснодар», конечно, провалился не на ровном месте – две ничьи с нетоповыми командами в двух предыдущих матчах показали, что он не в порядке. Не уверен, что Мусаев угадал с заменами – надо было что-то придумывать в созидании, а он выпустил кого угодно, кроме Козлова, который способен на нестандартный ход. Но в игре хозяев ничего принципиально не изменилось – а «Спартак» знал, что с ней делать.

    Топовая на сегодня «физика» «Спартака» – главная причина двух этих побед. Мастерство Угальде – безусловно, тоже, но оно тоже проявилось благодаря его свежим ногам, то есть той же «физике». Спартаковский стартовый состав спокойно хватило на 90 минут, и всего две замены против пяти не позволили хозяевам перебегать «Спартак» в концовке.

    У команды Станковича в последний месяц появилась четкая структура – вернее, это усовершенствованная версия того, что было в первый месяц, а потом потерялось из-за экспериментов с составом. Теперь главное на зиму – создать такую обстановку конкуренцию за место в составе, когда проигравший не опускает руки, не бросает весла, а хочет быть быстрее победившего. И тогда «Спартак» станет еще сильнее и сможет претендовать на большее, чем третье место», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    01.12.2024 22:04
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    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1733080563
    все верно но и от балласта избавиться надо
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    Интерес
    1733081532
    В двух матчах-молодцы,а бредни о титуле оставьте.Сегодня сделали праздник не только себе,но и коллегам по нефтегазовому комплексу.Вот так жизнь в спорте устроена,рады те,кого больше всего проклинаете. Тем не менее-с победой.
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    ОК, Зенит!
    1733115991
    Спартак имеет одну постоянную особенность - отсутствие железной воли для бега на длинные дистанции. Сейчас его захвалят, надо сказать заслуженно, а потом все - весной могучий слив. За быков отдельное спасибо.
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    Против дэбилов
    1733117629
    Я вот не помню, напомните, после первой игры 0:3 заголовки тоже были о разгроме?
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