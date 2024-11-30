Рахимов прокомментировал упущенные 2:0 «Рубина» против ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на исход матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Казанцы вели 2:0.

Команда заканчивала матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Кабутова.

У ЦСКА дубль оформил защитник Матвей Лукин.

– В первом тайме, как и во всем матче, был технический брак. Он и сломал всю игру при позиционной атаке. Мы очень быстро теряли владение, из‑за этого позволяли сопернику контролировать мяч. По дисциплине и организации при этом всe нормально.

– Справедлив ли исход встречи?

– Тесленко мог забить третий гол – и всe бы закончилось раньше. Но неправильно говорить в сослагательном наклонении. Понятно, что ты ведешь 2:0 и потом на последних минутах соперник сравнивает, после чего ты считаешь, что это всe же упущенная победа. Но если брать в целом, то ничья по делу.

Моменты были и у «армейцев», они могли забивать, Ставер нас сильно выручил в некоторых эпизодах. Можно сказать о закономерности результата в таком случае. И вместе с тем никто из нас так не говорит, так как мы вели в два мяча и пропустили на последней минуте.

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