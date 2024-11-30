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Рабинер прокомментировал ничью ЦСКА и «Рубина»

30 ноября 2024, 22:05
3

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по матчу 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин» (2:2).

  • Москвичи уступали 0:2.
  • Дубль у ЦСКА оформил Матвей Лукин.
  • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

«Матвей Лукин на шестой добавленной минуте вырвал ничью для ЦСКА в домашнем матче с «Рубином» после получаса игры в большинстве. У молодого защитника неожиданный дубль, это был его день – и красно-синие отбились с 0:2.

Но не думаю, что «армейцы» этой ничьей сильно рады. Они по-прежнему на шестом месте, отстают от «Спартака» и «Динамо» на три очка, а от «Локомотива» – на шесть, при том что у всех трех остальных московских команд по сравнению с ними – игра в запасе. Очко в двух домашних матчах подряд с «Ростовом» и «Рубином» – явно не то, на что красно-синие рассчитывали. Тем более что совсем недавно были поражение в дерби, домашние 0:0 с «Факелом»...

В общем, никакого намека на прогресс. Все в вялотекущем режиме. Был один хороший отрезок с 10 по 12 туры с тремя победами подряд – 3:0 над «Ахматом», 2:1 над «Динамо» (с лучшей игрой в сезоне) и 1:0 в Махачкале, когда казалось, что ЦСКА прорвало. Но потом вдруг опять в болото.

И, кстати, это удивительным образом совпало с увеличением игрового времени (но не роли) Миралема Пьянича. В той трехматчевой победной серии он с «Ахматом» не играл вообще, в двух других выходил на 70-75-й минутах. С «Факелом» уже был в основе, со «Спартаком» вышел на полчаса, сегодня провел все 90 минут. Правда, с «Ростовом» его не было – все равно дома проиграли. Так что не только, а может, и не столько в боснийце дело. Хотя его внедрение в состав могло надломить предыдущую работу так же, как в «Спартаке» – эксперименты Деяна Станковича со сдвижкой Угальде на фланг, тремя центральными защитниками с «Краснодаром» и т.д. Может, надо просто вернуться к тому, что нащупали к концу сентября – октябрю?

Говорят, зимой схема будет перестраиваться под Пьянича. Но надо ли? Ведь укрепляется ощущение, которое было еще в момент подписания, – что Пьянич может стать «армейским» Шюррле.

Конечно, время для выводов придет после зимнего перерыва и по итогам сезона. Но в чем был смысл замены Владимира Федотова на Марко Николича – пока не видно.

А лучший момент матча – образцовая быстрая атака Кабутов – Шабанхаджай – Даку, при помощи которой «Рубин» забил первый мяч. И конкретно голевой пас Шабанхаджая», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
Комментарии (3)
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Marshall1956
1732995106
ЦВБП навсегда
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CSKA57
1733001752
О чем тут уже говорить, если Николич ничьей радуется как ребенок! А если уж все будет подстраиваться под Пьянича, то команда вообще будет по полю ползать...
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Борис34684
1733007583
В общем то все верно, но вот лысый сказал, что у армейцев чуть ли не лучшая игра была. Как раз после Динамо и пошёл спад в игре и появлении пьяного футболиста сбили всю игру Облякова. А вот на счёт Федотова есть ощущение, что его ушли не за результат а за склоки с игроками. Медина, Караскаль, Арбузов,думаю ушли вовремя могли потерять ещё игроков, разашелся то Федот не на шутку.
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