РПЛ. Дубль Лукина помог ЦСКА уйти от поражения в матче с «Рубином» (2:2)

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2.
Гости по ходу встречи вели с разницей в два мяча. На 43-й минуте гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку, а на 52-й Егор Тесленко увеличил преимущество казанцев.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин на 63-й отыграл один мяч, а через две минуты у гостей был удален полузащитник Дмитрий Кабутов, получивший второе предупреждение.
Хозяева ушли от поражения на 90+6-й минуте – 20-летний Лукин оформил дубль.
ЦСКА остается на 6-м месте в РПЛ с 28 очками после 17 матчей, а «Рубин» на 7-м с 23 баллами.
Россия. РПЛ. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Даку, 43; 0:2 – Тесленко, 52; 1:2 – Лукин, 63; 2:2 – Лукин, 90+6.
Удаление: нет – Кабутов, 65.
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