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  • РПЛ. Дубль Лукина помог ЦСКА уйти от поражения в матче с «Рубином» (2:2)

РПЛ. Дубль Лукина помог ЦСКА уйти от поражения в матче с «Рубином» (2:2)

30 ноября 2024, 18:30
31

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2.

Гости по ходу встречи вели с разницей в два мяча. На 43-й минуте гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку, а на 52-й Егор Тесленко увеличил преимущество казанцев.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин на 63-й отыграл один мяч, а через две минуты у гостей был удален полузащитник Дмитрий Кабутов, получивший второе предупреждение.

Хозяева ушли от поражения на 90+6-й минуте – 20-летний Лукин оформил дубль.

ЦСКА остается на 6-м месте в РПЛ с 28 очками после 17 матчей, а «Рубин» на 7-м с 23 баллами.

Россия. РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Даку, 43; 0:2 – Тесленко, 52; 1:2 – Лукин, 63; 2:2 – Лукин, 90+6.

Удаление: нет – Кабутов, 65.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Лукин Матвей
Комментарии (31)
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Desma
1732980704
Отскочили кони, но осадок от игры остался...........
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shahor
1732980789
Отскок,который явно на пользу не пойдёт.Осмысленная игра у команды отсутствует напрочь.Кошмар,если честно,так на родном стадионе играть...
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CSKA57
1732980799
Блин, что это за игра? Николич, ты команду тренируешь, или футбол смотришь? Никакого прогресса!
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BRO_football
1732980814
Друг у друга вырвали очко!
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Snek
1732980976
Мрак, во всех линиях, хз что там должен сделать Николич, чтобы они хотя бы в топ-3 попали.
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Anton1969
1732981024
Казарцев отвратительно судил!!!
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evgevg13
1732981127
Удаление+9доп. минут+ безумное боление комментаторов помогли коням сыграть всего лишь вничью. Совсем бледно выглядят. А Рубин откровенно жаль. Ну наиграли они сегодня на победу. Но не дали...
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serhio80
1732981205
Ну если за такое вторую жёлтую давать) у нас барко и угальде каждый матч ****** и никто не видит
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Красногвардейчик
1732981370
Отвратительная игра. Спасибо, Матвей ....Николич, будь мужиком, подай в отставку сам
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АЛЕКС 58
1732990827
До каких пор пенсионер в воротах стоять будет? Почему Тороп не играет?
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