Карпин прокомментировал знаменитую историю о драке с Дзюбой

Валерий Карпин на рутуб-канале «Карты, деньги, два мяча» заявил, что на самом деле не дрался с Артемом Дзюбой.

Евгений Ловчев в 2018 году рассказал со слов Дзюбы историю, что Артем и Карпин устроили стычку и их пришлось разнимать.

Дзюба и Карпин конфликтуют со времен «Спартака».

Артем ни разу не вызван в сборную России при Карпине.

– Была ли драка в 2017 году с Артемом в отеле?

– Драки, понятно, никакой не было. Пересеклись. То ли я поднимался, то ли я спускался на лифте, не помню уже. Пересеклись в лифте. Все.

– И все? В смысле? Плечами столкнулись?

– Да нет. Кто-то выходил… То ли я выходил, то ли он выходил, не помню…

– Даже никакой словесной перепалки не было?

– «Привет!» – «Привет!» – «Как дела?» – «Че ты там рассказываешь?!». Что-то такое… И все. Ничего больше не было.

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