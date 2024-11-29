Джапо из «Динамо Мх» охарактеризовал Россию двумя словами

Защитник «Динамо Мх» Ян Джапо поражен размером России.

«Россия – очень великая, это большая страна: чтобы добраться из одной точки в другую, нужно преодолеть огромные расстояния.

Словения по сравнению с Россией – маленькая. И футбол в России другой», – сказал Джапо.

Игрок перешел в «Динамо Мх» летом из словенского «Домжале».

Контракт Яна рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне у 22-летнего Джапо 15 матчей, гол.

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