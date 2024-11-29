Реакция Смолова на коррупционный скандал в РПЛ

Форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал скандал в российском футболе.

– Перед началом вашего матча с «Тюменью» разразился скандал. Губернатор Самарской области рассказал о коррупции в судействе.

– Мне сложно это комментировать. Во‑первых, я не видел, а во‑вторых, не знаю.

– Не хочется верить, что у нас все так плохо, что есть какие‑то непонятные грязные эпизоды?

– Не хочется в это верить, да.

Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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