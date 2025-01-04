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    • Лапочкин: «Хуже, чем «Зенит» и «Динамо Мх», в РПЛ не судят никого»

    Лапочкин: «Хуже, чем «Зенит» и «Динамо Мх», в РПЛ не судят никого»

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от работы судей в лиге.

    «Мне не совсем корректно говорить про «Зенит», чтобы я не сказал, скажут, что я прозенитовский. Но когда я судил в Суперкубке матч «Зенита» против «Локомотива» – «Зенит» проиграл и был недоволен судейством.

    Мне кажется, хуже, чем «Зенит» и «Динамо» Махачкала не судят никого», – сказал Лапочкин.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.
    • «Динамо Мх» – дебютант высшего дивизиона. После 18 туров они занимают 11-ю строчку в чемпионате.

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    Источник: «ЧП Движ»

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    04.01.2025 08:51
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    Комментарии (9)
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    Тинез Розоп
    1735978698
    Конечно же прозенитовский….
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    Гор--google
    1735979095
    Как был га.н.д.о.ном,так и помрёт им, эта лапуля чмушная.Пррплаченое у.ё.б.и.щ.е
    Ответить
    alefreddy
    1735979226
    болотные подогрели
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    subbotaspartak
    1735980006
    Мне кажется, хуже, чем РПЛ не судят никого», – сказал Лапочкин.
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    FCSpartakM
    1735980145
    ой, бедный зенит.
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    Айболид
    1735982444
    О как у хряков бомбануло ! Значит верно "лапа" сказал . Не любят рылы неудобнной для них правды , сразу бесятся .
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    ПалкоВводецъ007
    1735988563
    Сущая правда, что Зенит больше всего страдает от судебных ошибок, так же как Спартак тащат в каждом матче.
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    timon2401
    1735989399
    ))) видимо решил на н.г. праздники подзаработать лизнув у газпрома...если бы Зенит судили хотя бы честно , а не хуже всех, находился бы он ровненько рядом с Динамо Мх...был Лапочкин газпромовским сосуном им и помрет
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