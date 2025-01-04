Лапочкин: «Хуже, чем «Зенит» и «Динамо Мх», в РПЛ не судят никого»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от работы судей в лиге.
«Мне не совсем корректно говорить про «Зенит», чтобы я не сказал, скажут, что я прозенитовский. Но когда я судил в Суперкубке матч «Зенита» против «Локомотива» – «Зенит» проиграл и был недоволен судейством.
Мне кажется, хуже, чем «Зенит» и «Динамо» Махачкала не судят никого», – сказал Лапочкин.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.
- «Динамо Мх» – дебютант высшего дивизиона. После 18 туров они занимают 11-ю строчку в чемпионате.