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  • РПЛ – о скандале: «Выйти из этой истории чистеньким ни у кого не получится»

РПЛ – о скандале: «Выйти из этой истории чистеньким ни у кого не получится»

29 ноября 2024, 08:06
11

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о скандальном заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

– Думаю, что неизбежны различные беседы с судейским корпусом. Но честно скажу, что не знаю, в курсе ли они, больше ли информации у них. Все мы хотим докопаться до истины, дойти до логического финала. Если кто‑то был неправ, нужно извиниться и забрать свои слова назад, либо наоборот наказать тех, кто виновен. Нанесен удар по всей индустрии… И выйти из этой истории чистеньким и в белом фраке ни у кого не получится.

– Нет опасений, что ошибки арбитров будут рассматриваться через призму этой истории?

– Нет, вчерашние матчи Кубка… Там были спорные моменты, но ошибки были, есть и будут. Особое внимание к «Крыльям Советов» и «Зениту» будет, но по другим причинам.

Лично я не предусматриваю третьего финала в этой истории. Возможно, что так и получится, но я все сделаю для того, чтобы его не было, где все потихоньку успокоится, а мы останемся испачканными.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Алаев Александр
Комментарии (11)
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SLADE2019
1732859401
Вот возьми в отставку подай заяву. Но, во-первых, слабо будет, а, во-вторых, такого же, как ты снова поставят, из газпромовских. Рассмешил, особое внимание к зениту. Сказал бы по каким именно причинам.
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ilich55
1732862882
"где все потихоньку успокоится" Брали, берут и будут брать, но в более изощренных формах. Совершенству нет предела.........
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Нуф-Нуф
1732863357
Синит это все и организовал. Поэтому и кричат на каждом углу" "Зенит - позор российского футбола!".
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erybov1965
1732863968
Да вы разве уже не испачканы и давно.А сейчас уже намекаете,что нужно извиниться и забрать свои слова обратно.А я считаю надо провести серйозное расследование и по результатам принять правильное решение исходя из результатов.Было высказывание,значит по нему необходимо провести проверки с выводами.
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Лицом_на_клаве
1732865030
К кому весь прошлый сезон были лояльны судьи? Правильно, к Тушинскому мазутному проекту. Расформировать антинародных. )))))
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DOCTOR PENALTY
1732866168
Скорее Алаева не будет в футболе, чем третьего финала в этой истории. Первый раз что-ли?... *****!
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russkiisergei
1732866540
человек сказал правду. просто в РФС кормятся за счёт этого, вот им и не понравилось! /то то же самое, что сказать, что мусора берут взятки и крышуют алкопритоны!!! все об этом знают, но нужны факты!!!
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biber.ru
1732867027
Нужны посадки.
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ScarlettOgusania
1732871501
"Особое внимание к «Крыльям Советов» и «Зениту» будет..." ...вот и прокололись газовые, зато больше всех визжали про коррупцию на ветках болельщики именно из этой секты...))) прижать бом.жей и лишить их всех кабинетных чемпионств с "заносом" чемоданов бабла судьям..!
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Yuhan--google
1733028823
В стране с воровской-бандитской властью ожидать что будет честный футбол, где максимально задействованы бюджетные средства?
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