РПЛ – о скандале: «Выйти из этой истории чистеньким ни у кого не получится»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о скандальном заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

– Думаю, что неизбежны различные беседы с судейским корпусом. Но честно скажу, что не знаю, в курсе ли они, больше ли информации у них. Все мы хотим докопаться до истины, дойти до логического финала. Если кто‑то был неправ, нужно извиниться и забрать свои слова назад, либо наоборот наказать тех, кто виновен. Нанесен удар по всей индустрии… И выйти из этой истории чистеньким и в белом фраке ни у кого не получится.

– Нет опасений, что ошибки арбитров будут рассматриваться через призму этой истории?

– Нет, вчерашние матчи Кубка… Там были спорные моменты, но ошибки были, есть и будут. Особое внимание к «Крыльям Советов» и «Зениту» будет, но по другим причинам.

Лично я не предусматриваю третьего финала в этой истории. Возможно, что так и получится, но я все сделаю для того, чтобы его не было, где все потихоньку успокоится, а мы останемся испачканными.

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