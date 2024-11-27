Флик высказался о крупной победе «Барселоны» над «Брестом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил удовлетворение результатом матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

«Я счастлив. Мы заслужили победу с разницей в три гола, могли забить даже больше, но я все равно доволен. Хорошо, что мы после игры с «Сельтой» показали такое выступление.

Команда помогает забивать Левандовскому все эти голы, за них стоит благодарить не только его. Он знает, что должен забивать, и у него все для этого есть, но и команда делает прекрасные вещи», – сказал Флик в эфире Movistar.

Голы в матче забили Роберт Левандовски на 10-й (с пенальти) и 90+2-й минутах и Дани Ольмо на 66-й.

«Барселона» сейчас находится на 2-м месте в таблице общего этапа с 12 очками после 5 игр, «Брест» идет 9-м с 10 баллами.

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