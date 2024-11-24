Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 25 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – БАТЭ, Высшая лига Беларуси, 25 ноября 2024 года

    25 ноября на стадионе «Динамо» пройдет центральный матч 29-го тура чемпионата Беларуси между лидером турнира «Динамо» Минск и девятой командой таблицы – БАТЭ. Встреча обещает быть интересной, учитывая историю противостояний и статус команд.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск уверенно возглавляет турнирную таблицу с 64 очками. Команда демонстрирует стабильные результаты: 19 побед и лучшая разница мячей в лиге (+37). За последние девять матчей «Динамо» Минск не потерпело ни одного поражения. Главным лидером команды в атаке является Дмитрий Подстрелов, забивший 7 мячей.

    Хозяева показывают уверенную игру дома, побеждая в трех последних матчах подряд. Сильная сторона команды – сбалансированность между атакой и обороной.

    Последние матчи «Динамо» Минск:

    • «Торпедо-БелАЗ» 1:1 «Динамо» Минск
    • «Неман» 0:0 «Динамо» Минск
    • «Динамо» Минск 2:0 «Слуцк»
    • «Динамо» Минск 2:0 «Арсенал Дзержинск»
    • «Легия» 4:0 «Динамо» Минск (Лига Конференций)

    БАТЭ

    БАТЭ занимает 9-е место с 37 очками, что для команды такого уровня является неудачей. За последние пять матчей команда забила всего четыре гола, пропустив восемь. Лидер атак БАТЭ – Оралхан Омиртаев, на счету которого пять голов.

    Команда испытывает большие проблемы на выезде: три последних гостевых матча завершились поражениями. Оборона БАТЭ часто допускает ошибки, что особенно заметно в матчах против сильных соперников.

    Последние матчи БАТЭ:

    Личные встречи

    В последних трех матчах «Динамо» Минск одерживало победы, что говорит о превосходстве команды в текущей форме. Однако исторически БАТЭ удачно играет в Минске, не проигрывая в 13 из 15 предыдущих гостевых встреч.

    Последние встречи:

    • БАТЭ 0:2 «Динамо» Минск
    • «Динамо» Минск 2:0 БАТЭ (Кубок Беларуси)
    • БАТЭ 0:1 «Динамо» Минск

    Статистика

    «Динамо» Минск

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 9 матчей

    БАТЭ

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия поражений на выезде: 3 матча

    Прогноз на матч «Динамо» Минск – БАТЭ

    «Динамо» Минск выглядит явным фаворитом матча. Учитывая форму команд, домашний статус и стабильность минчан, шансы на успех у гостей минимальны. Ожидается уверенная победа хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» Минск за коэффициент 7.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 