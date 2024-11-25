Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против БАТЭ, 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – БАТЭ