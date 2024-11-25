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  • «Динамо» Минск – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

«Динамо» Минск – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

25 ноября 2024, 18:50
Динамо Мн
25.11.2024, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
42' В. Пигас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Александр Селява
ОП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
88
Захар Гицелев
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
4-2-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
4
Гаврилович
32
Пигас
25
Куликов
8
Селява
26
Седько
8
Демченко
23
Мельниченко
29
Альфред
4-3-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
14
Жимо
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
19
Омиртаев
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
29
Альфред
10
Хващинский
10
Хващинский
29
Альфред
33
Сотников
13
Алексиевич
13
Алексиевич
33
Сотников
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против БАТЭ, 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – БАТЭ

«Динамо» Минск – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Динамо Мн
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