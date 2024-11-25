25.11.2024, понедельник, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
66
Политевич
4
Гаврилович
32
Пигас
25
Куликов
8
Селява
26
Седько
8
Демченко
23
Мельниченко
29
Альфред
4-3-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
14
Пашевич
4
Хадаркевич
14
Жимо
33
Сотников
8
Русенчик
68
Жульпа
17
Черноок
8
Ануфриев
19
Омиртаев
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
29
Альфред
10
Хващинский
10
Хващинский
29
Альфред
33
Сотников
13
Алексиевич
13
Алексиевич
33
Сотников
19
Омиртаев
89
Джикия
89
Джикия
19
Омиртаев
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
97
Василий Чернявский
ПВ
13
Иван Шимакович
ВР
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против БАТЭ, 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – БАТЭ
- Матч будет транслировать «Беларусь 5».
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Источник: «Бомбардир»