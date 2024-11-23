24 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» «Осер» принимает «Анжер» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается напряженное противостояние за важные турнирные очки.

«Осер»

«Осер» занимает 9-е место с 16 очками и демонстрирует стабильную результативность, забивая в 7 последних матчах Лиги 1. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 7. Хамед Траоре, лучший бомбардир «Осера» с 5 голами, играет ключевую роль в атаке. На домашнем поле «Осер» выглядит уверенно, выиграв два последних матча, включая разгром «Ренна» (4:0).

Последние матчи «Осера»:

«Анжер»

«Анжер» занимает 15-е место с 10 очками и сохраняет результативность, забивая в 9 последних матчах Лиги 1. В последних пяти играх команда забила 9 голов, но пропустила 8. Химад Абделли, лучший бомбардир команды с 3 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Однако слабая игра в обороне и нестабильность на выезде усложняют борьбу за очки.

Последние матчи «Анжера»:

Личные встречи

История очных встреч показывает, что команды играют равномерно. «Осер» не проигрывает в 5 последних матчах против «Анжера», а в трех из них забивал первым. Однако «Анжер» стабильно забивает в очных встречах, что делает матч открытым для обеих сторон.

Последние встречи:

Статистика

«Осер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

«Анжер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 9 матчей подряд

Прогноз на матч «Осер» – «Анжер»

Ожидается открытая игра с голами от обеих команд. «Осер» выглядит немного сильнее благодаря домашней форме и результативной игре в последних матчах. «Анжер», несмотря на проблемы в обороне, также способен огорчить соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Осера» – коэффициент 2.20

– коэффициент 2.20 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Осера» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Осера» за коэффициент 7.50.

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