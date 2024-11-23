24 ноября на стадионе «Аббе-Дешам» «Осер» принимает «Анжер» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается напряженное противостояние за важные турнирные очки.
«Осер»
«Осер» занимает 9-е место с 16 очками и демонстрирует стабильную результативность, забивая в 7 последних матчах Лиги 1. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 7. Хамед Траоре, лучший бомбардир «Осера» с 5 голами, играет ключевую роль в атаке. На домашнем поле «Осер» выглядит уверенно, выиграв два последних матча, включая разгром «Ренна» (4:0).
Последние матчи «Осера»:
- «Марсель» 1:3 «Осер»
- «Осер» 4:0 «Ренн»
- «Лион» 2:2 «Осер»
- «Осер» 2:1 «Реймс»
- «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
«Анжер»
«Анжер» занимает 15-е место с 10 очками и сохраняет результативность, забивая в 9 последних матчах Лиги 1. В последних пяти играх команда забила 9 голов, но пропустила 8. Химад Абделли, лучший бомбардир команды с 3 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Однако слабая игра в обороне и нестабильность на выезде усложняют борьбу за очки.
Последние матчи «Анжера»:
- «Анжер» 2:4 «ПСЖ»
- «Монако» 0:1 «Анжер»
- «Анжер» 4:2 «Сент-Этьен»
- «Тулуза» 1:1 «Анжер»
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
Личные встречи
История очных встреч показывает, что команды играют равномерно. «Осер» не проигрывает в 5 последних матчах против «Анжера», а в трех из них забивал первым. Однако «Анжер» стабильно забивает в очных встречах, что делает матч открытым для обеих сторон.
Последние встречи:
- «Осер» 1:0 «Анжер»
- «Анжер» 2:2 «Осер»
- «Анжер» 1:1 «Осер»
Статистика
«Осер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия забитых голов: 7 матчей подряд
«Анжер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
Прогноз на матч «Осер» – «Анжер»
Ожидается открытая игра с голами от обеих команд. «Осер» выглядит немного сильнее благодаря домашней форме и результативной игре в последних матчах. «Анжер», несмотря на проблемы в обороне, также способен огорчить соперника.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Осера» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Осера» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится результативная победа хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Осера» за коэффициент 7.50.
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