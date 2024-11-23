24 ноября на стадионе «Портман Роуд» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед». Команды имеют разное положение в таблице и демонстрируют разные результаты, что делает гостей явным фаворитом этой встречи.

«Ипсвич»

«Ипсвич» занимает 17-е место в таблице с 8 очками после 11 туров. Команда продолжает испытывать проблемы в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 12 голов. В то же время атакующая линия «Ипсвича» показывает определeнный прогресс, забив 7 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, на счету которого 6 мячей в 12 матчах.

Последняя игра против «Тоттенхэма» завершилась неожиданной победой со счетом 2:1, что может стать толчком для команды, однако в целом проблемы в обороне остаются актуальными. «Ипсвич» пропускает в 7 последних матчах, что усложняет им борьбу за очки против сильных соперников.

Последние матчи «Ипсвича»:

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с 15 очками после 11 туров. Команда демонстрирует стабильную атаку – в последних 5 матчах они забили 12 голов, и эта результативность делает их фаворитами предстоящего матча. Лучший бомбардир команды – Алехандро Гарначо, который забил 7 мячей в 18 играх.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что подчеркивает их стабильность. В обороне команда также демонстрирует приемлемый уровень, пропуская всего по 1 голу за игру в среднем за последние 5 встреч. Важно отметить, что команда выигрывает в 4 последних очных встречах с «Ипсвичем», что добавляет уверенности в прогнозе на их победу.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

Личные встречи

«Манчестер Юнайтед» имеет полное преимущество в личных встречах с «Ипсвичем», выиграв 4 последних матча. Также стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» не пропускает в 4 последних играх против этого соперника, что подчеркивает их уверенную оборонительную игру против «Ипсвича». Это, безусловно, играет в пользу гостей в предстоящем матче.

Последние встречи:

«Манчестер Юнайтед» 3:0 «Ипсвич»

«Ипсвич» 0:1 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 4:0 «Ипсвич»

Статистика

«Ипсвич»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 8 матчей из 10

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи, учитывая их отличную форму, стабильную игру в атаке и уверенное доминирование в личных встречах с «Ипсвичем». Ожидается, что «Ипсвич», несмотря на усилия в атаке, не сможет справиться с прессингом гостей, и «Манчестер Юнайтед» одержит победу с комфортным преимуществом. Гостевая команда также, скорее всего, сможет удержать свои ворота в безопасности, учитывая проблемы «Ипсвича» в обороне и их слабую результативность.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей. Рекомендация: 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» за 7.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!