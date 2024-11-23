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    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед», Премьер-лига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед», Премьер-лига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Портман Роуд» состоится матч 12-го тура Премьер-лиги Англии между «Ипсвичем» и «Манчестер Юнайтед». Команды имеют разное положение в таблице и демонстрируют разные результаты, что делает гостей явным фаворитом этой встречи.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает 17-е место в таблице с 8 очками после 11 туров. Команда продолжает испытывать проблемы в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 12 голов. В то же время атакующая линия «Ипсвича» показывает определeнный прогресс, забив 7 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Лиэм Делап, на счету которого 6 мячей в 12 матчах.

    Последняя игра против «Тоттенхэма» завершилась неожиданной победой со счетом 2:1, что может стать толчком для команды, однако в целом проблемы в обороне остаются актуальными. «Ипсвич» пропускает в 7 последних матчах, что усложняет им борьбу за очки против сильных соперников.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с 15 очками после 11 туров. Команда демонстрирует стабильную атаку – в последних 5 матчах они забили 12 голов, и эта результативность делает их фаворитами предстоящего матча. Лучший бомбардир команды – Алехандро Гарначо, который забил 7 мячей в 18 играх.

    «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что подчеркивает их стабильность. В обороне команда также демонстрирует приемлемый уровень, пропуская всего по 1 голу за игру в среднем за последние 5 встреч. Важно отметить, что команда выигрывает в 4 последних очных встречах с «Ипсвичем», что добавляет уверенности в прогнозе на их победу.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    Личные встречи

    «Манчестер Юнайтед» имеет полное преимущество в личных встречах с «Ипсвичем», выиграв 4 последних матча. Также стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» не пропускает в 4 последних играх против этого соперника, что подчеркивает их уверенную оборонительную игру против «Ипсвича». Это, безусловно, играет в пользу гостей в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Ипсвич»
    • «Ипсвич» 0:1 «Манчестер Юнайтед»
    • «Манчестер Юнайтед» 4:0 «Ипсвич»

    Статистика

    «Ипсвич»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия пропущенных голов: 7 матчей подряд

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 8 матчей из 10

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи, учитывая их отличную форму, стабильную игру в атаке и уверенное доминирование в личных встречах с «Ипсвичем». Ожидается, что «Ипсвич», несмотря на усилия в атаке, не сможет справиться с прессингом гостей, и «Манчестер Юнайтед» одержит победу с комфортным преимуществом. Гостевая команда также, скорее всего, сможет удержать свои ворота в безопасности, учитывая проблемы «Ипсвича» в обороне и их слабую результативность.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа гостей. Рекомендация: 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» за 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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