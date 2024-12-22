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    • Глава Медиалиги анонсировал трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

    Глава Медиалиги анонсировал трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

    Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил о скором переходе в один из клубов лиги экс-футболиста «Манчестер Юнайтед».

    – Может ли в лигу приехать звезда мирового масштаба?

    – Если человек играл за «Манчестер Юнайтед», он звезда?

    – Да.

    – Значит, железобетонно. И не в «Титан». Это игрок своей сборной. По-моему, он выигрывал еврокубки, причем несколько. Большой человек.

    – Он завершил карьеру?

    – Мне кажется, он в стадии, когда закончился договор, и он выбирает куда поехать. Свободный агент, европеец. Насколько мне известно, он точно едет, вопрос только в том, когда он присоединится к клубу и когда клуб анонсирует его появление.

    • Ранее медийный клуб «Титан» сообщил о возможном переходе Деле Алли.
    • Представители англичанина опровергли эту информацию.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

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    Damir07
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