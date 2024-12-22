Глава Медиалиги анонсировал трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил о скором переходе в один из клубов лиги экс-футболиста «Манчестер Юнайтед».

– Может ли в лигу приехать звезда мирового масштаба?

– Если человек играл за «Манчестер Юнайтед», он звезда?

– Да.

– Значит, железобетонно. И не в «Титан». Это игрок своей сборной. По-моему, он выигрывал еврокубки, причем несколько. Большой человек.

– Он завершил карьеру?

– Мне кажется, он в стадии, когда закончился договор, и он выбирает куда поехать. Свободный агент, европеец. Насколько мне известно, он точно едет, вопрос только в том, когда он присоединится к клубу и когда клуб анонсирует его появление.