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  • «Ипсвич Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Ипсвич Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 18:20
Ипсвич Таун
24.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
43' О. Хатчинсон
2' М. Рэшфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
4
Туанзебе
8
Каюсте
8
Морси
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
7
Бернс
19
Делап
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Гарначо
24
Эриксен
8
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Каюсте
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
7
Бернс
8
Чаплин
8
Чаплин
7
Бернс
35
Эванс
23
Шоу
23
Шоу
35
Эванс
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
24
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
24
Эриксен
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Манчестер Юнайтед
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
420
644
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Манчестер Юнайтед», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун»«Манчестер Юнайтед»

«Ипсвич Таун» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ипсвич Таун
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