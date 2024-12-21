Колыванов скептически оценил перспективы Угальде в АПЛ

Бывший главный тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде сейчас не сможет заиграть на постоянной основе в ведущих клубах чемпионата Англии.
«Для меня Угальде ещe не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Он должен доиграть сезон в «Спартаке», а потом будет видно. На перспективу, может, подойдeт этим клубам, но сейчас он просто не потянет. Если он вдруг перейдeт туда, просто не будет играть.
В Англии очень тяжeлый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», – сказал Колыванов.
- Ранее издание TBR Football сообщило, что Угальде интересен «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и другим клубам чемпионата Англии.
- 22-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.