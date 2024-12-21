Колыванов скептически оценил перспективы Угальде в АПЛ

Бывший главный тренер молодежной сборной России, «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде сейчас не сможет заиграть на постоянной основе в ведущих клубах чемпионата Англии.

«Для меня Угальде ещe не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси». Он должен доиграть сезон в «Спартаке», а потом будет видно. На перспективу, может, подойдeт этим клубам, но сейчас он просто не потянет. Если он вдруг перейдeт туда, просто не будет играть.

В Англии очень тяжeлый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», – сказал Колыванов.