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    Холанд – о кризисе «Сити»: «Пеп найдет решение»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).

    «Мы разочарованы. Нам не хватает уверенности. Нам нужно продолжать и сохранять позитив, даже если это непросто.

    Хосеп Гвардиола шесть раз взял АПЛ за семь лет, это незабываемо.

    Пеп найдет решение, как и делает это ежегодно. Мы верим в тренера, и нам нужно работать усерднее, чем когда-либо», – сказал Холанд.

    • У «Сити» в последних 12 матчах 1 победа.
    • Команда идет на 6-м месте АПЛ.
    • Несколько недель назад Гвардиола продлил контракт до 2027 года.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Комментарии (6)
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    Desma
    1734801370
    МанСити дерут все кому не лень. Пеп Не найдет решение, пока не разгонит действующий состав. Товар, деньги, товар, команда.............
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    raritet
    1734801661
    А все говорят...Семак.. тут великий Пеп не знает что делать с зажратой командой миллионеров...
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    DMитрий
    1734802547
    Вот так отрабатываются финансовые махинации накопленные годами. Стоит только два вопроса: 1. Как долго им надо сливаться 2. Как часто должны повторяться такие серии. Поэтому Пеп и не хотел продлевать контракт, потому что знал что ждет его впереди. Но по видимому поступило предложение, от которого нельзя отказаться на 2 годика.
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    Niklas80
    1734804047
    Не в этом сезоне.
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    BRO_football
    1734808076
    Весьма иронично, что клуб обладателя Золотого мяча сейчас в такой жопе находится. Вдвойне иронично, что этот обладатель Золотого мяча отдыхает в госпитале и ничего с этим не может поделать
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