Холанд – о кризисе «Сити»: «Пеп найдет решение»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).

«Мы разочарованы. Нам не хватает уверенности. Нам нужно продолжать и сохранять позитив, даже если это непросто.

Хосеп Гвардиола шесть раз взял АПЛ за семь лет, это незабываемо.

Пеп найдет решение, как и делает это ежегодно. Мы верим в тренера, и нам нужно работать усерднее, чем когда-либо», – сказал Холанд.