Грилиш провоцировал фанатов «Астон Виллы» и едва не подрался с Мартинесом

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш неоднозначно вел себя в матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).

После игры Джек показал болельщикам бирмингемцев три пальца – вероятно, таким образом он показал им количество титулов АПЛ, выигранных после перехода из «Виллы» в «Сити» в 2021 году.

Кроме того, в перерыве матче Грилиш, недовольный количеством добавленных к первому тайму минут, вступил в перепалку с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

У «Манчестер Сити» 1 победа в последних 12 матчах.

Фото: Gettyimages/James Gill