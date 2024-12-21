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    • Грилиш провоцировал фанатов «Астон Виллы» и едва не подрался с Мартинесом

    Грилиш провоцировал фанатов «Астон Виллы» и едва не подрался с Мартинесом

    Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш неоднозначно вел себя в матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2).

    После игры Джек показал болельщикам бирмингемцев три пальца – вероятно, таким образом он показал им количество титулов АПЛ, выигранных после перехода из «Виллы» в «Сити» в 2021 году.

    Кроме того, в перерыве матче Грилиш, недовольный количеством добавленных к первому тайму минут, вступил в перепалку с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

    • У «Манчестер Сити» 1 победа в последних 12 матчах.

    Фото: Gettyimages/James Gill

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    Источник: Daily Mail

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