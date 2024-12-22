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    Гвардиола отреагировал на самокритику Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о самокритичных комментариях нападающего команды Эрлинга Холанда.

    «Я не согласен с ним. Без него мы бы были в еще худшем положении, но мне нравится, что игроков это беспокоит. Это единственный способ, который у нас есть, чтобы стать лучше…

    Я не согласен с Эрлингом, потому что мы старались, но ему нужно получать мячи в правильных местах и в нужных позициях.

    Сейчас мы восстановимся и продолжим бороться в следующем матче...» – сказал Гвардиола.

    • После гостевого поражения от «Астон Виллы» (1:2) в матче 17-го тура Холанд сказал: «Я недостаточно хорош и должен стать лучше».
    • В последних 12 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 9 проигрышах.
    • «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 27 очками после 17 встреч.

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    Источник: страница City Xtra в соцсети X

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