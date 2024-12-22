Гвардиола отреагировал на самокритику Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о самокритичных комментариях нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Я не согласен с ним. Без него мы бы были в еще худшем положении, но мне нравится, что игроков это беспокоит. Это единственный способ, который у нас есть, чтобы стать лучше…

Я не согласен с Эрлингом, потому что мы старались, но ему нужно получать мячи в правильных местах и в нужных позициях.

Сейчас мы восстановимся и продолжим бороться в следующем матче...» – сказал Гвардиола.