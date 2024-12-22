Гвардиола отреагировал на самокритику Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о самокритичных комментариях нападающего команды Эрлинга Холанда.
«Я не согласен с ним. Без него мы бы были в еще худшем положении, но мне нравится, что игроков это беспокоит. Это единственный способ, который у нас есть, чтобы стать лучше…
Я не согласен с Эрлингом, потому что мы старались, но ему нужно получать мячи в правильных местах и в нужных позициях.
Сейчас мы восстановимся и продолжим бороться в следующем матче...» – сказал Гвардиола.
- После гостевого поражения от «Астон Виллы» (1:2) в матче 17-го тура Холанд сказал: «Я недостаточно хорош и должен стать лучше».
- В последних 12 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 9 проигрышах.
- «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 27 очками после 17 встреч.