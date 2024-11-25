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    Аморим пообещал страдания для «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после гостевого матча 12-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (1:1) высказался о состоянии команды.

    «Знаю, фанаты разочарованы, но мы очень многое сейчас меняем, и матчей тоже много. Мы долгое время будем страдать. Мы будем пытаться выигрывать матчи, но на это уйдет время.

    Мы должны выигрывать, но могли сегодня и проиграть, если бы не Онана, так что нам нужно это осознать и отнестись ко всему прагматично. У парней было два тренировочных дня, а изменений очень много. За три дня футболистам сложно разобраться во всем, но мы забываем про новую идею. Думаю, именно ради этого меня позвали посреди сезона. Мы стараемся разобраться с тем, к чему игроки привыкли [при тен Хаге].

    Через год мы либо будем в той же ситуации с теми же проблемами, либо мы сейчас немного рискнем, помучаемся и через год будем сильнее», – сказал Аморим.

    • Гол у «МЮ» забил Маркус Рэшфорд на 2-й минуте. «Ипсвич» сравнял на 43-й благодаря мячу Омари Хатчинсона.
    • Для Аморима это был первый матч в качестве главного тренера манкунианцев.

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    Источник: ESPN

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