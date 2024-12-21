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    Мостовой оценил вариант с продажей Угальде «Спартаком»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности продажи красно-белыми форварда Манфреда Угальде.

    «Вопрос простой. Угальде – костариканец, выступает за свою сборную. Ведь не в «Спартаке» узнали, что он умеет играть, все это понимали и ранее, ведь купили его тоже не за маленькие деньги. Он доказывает то, о чем я говорил ранее.

    И если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет. Если он сам захочет уйти, что его держать? И наверняка помимо английских клубов, есть и другие команды, которые тоже за ним смотрят, интересуются», – сказал Мостовой.

    • Ранее издание сообщалось, что Угальде интересен клубам АПЛ.
    • 22-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    АКС-74У
    1734792631
    Молодец, Мостовой, все отдыхают, футболисты и тренеры, Мостовой - работает, комментирует всё подряд, высказывает желание потренировать зарубежные клубы, испанские и английские...
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    шахта Заполярная
    1734792674
    Что вы все хочите все продать. Он что Спартаку не нужен. Прям какие то купи-продай
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