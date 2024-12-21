Мостовой оценил вариант с продажей Угальде «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности продажи красно-белыми форварда Манфреда Угальде.

«Вопрос простой. Угальде – костариканец, выступает за свою сборную. Ведь не в «Спартаке» узнали, что он умеет играть, все это понимали и ранее, ведь купили его тоже не за маленькие деньги. Он доказывает то, о чем я говорил ранее.

И если за него предложат хорошую сумму, почему не продать? У нас же еврокубков нет и еще долго не будет. Если он сам захочет уйти, что его держать? И наверняка помимо английских клубов, есть и другие команды, которые тоже за ним смотрят, интересуются», – сказал Мостовой.