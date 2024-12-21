Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» от «Астон Виллы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

«Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором случился провал. Мы изменили прессинг из-за травмы Джона Стоунза. Поздравляю «Астон Виллу» и желаю двигаться в том же направлении.

Мы были сильны в среднем блоке, были хорошие моменты – больше, чем против «Манчестер Юнайтед» (1:2). Во второй половине мы сбавили, прессинг стал недостаточно хорошим. Испытывали трудности. Свой гол мы забили поздно. Реализация плохая.

Как возвращать уверенность? Шаг за шагом. Рано или поздно обретем ее, у нас есть сильные личности в команде.

Изменим подход», – сказал Гвардиола.