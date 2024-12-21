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    Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» от «Астон Виллы»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

    «Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором случился провал. Мы изменили прессинг из-за травмы Джона Стоунза. Поздравляю «Астон Виллу» и желаю двигаться в том же направлении.

    Мы были сильны в среднем блоке, были хорошие моменты – больше, чем против «Манчестер Юнайтед» (1:2). Во второй половине мы сбавили, прессинг стал недостаточно хорошим. Испытывали трудности. Свой гол мы забили поздно. Реализация плохая.

    Как возвращать уверенность? Шаг за шагом. Рано или поздно обретем ее, у нас есть сильные личности в команде.

    Изменим подход», – сказал Гвардиола.

    • У «Сити» в последних 12 матчах 1 победа.
    • Команда идет на 6-м месте АПЛ.
    • Несколько недель назад Гвардиола продлил контракт до 2027 года.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 18:37
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1734796420
    предлагаю сити махнуться тренерами не глядя.
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    Niklas80
    1734804007
    Не сказал бы, что прям очень хороший первый тайм горожане провели.
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