Стала известна позиция руководства «МЮ» по конфликту Рэшфорда и Аморима

Боссы «Манчестер Юнайтед» определились с позицией в связи с выводом Маркуса Рэшфорда из состава.

Нападающий пропустил три матча подряд, не попадая даже в заявку команды.

Руководство «МЮ» не собирается давить на главного тренера Рубена Аморима на фоне сложившейся ситуации.

Португальцу позволят самому разобраться в конфликте с Рэшфордом. Итоговое решение будет принимать он.

Что касается желания форварда сменить клуб зимой, то гарантий ему не дают. «Юнайтед» готов рассматривать только реалистичные и финансово выгодные предложения.