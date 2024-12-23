Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стала известна позиция руководства «МЮ» по конфликту Рэшфорда и Аморима

    Стала известна позиция руководства «МЮ» по конфликту Рэшфорда и Аморима

    Боссы «Манчестер Юнайтед» определились с позицией в связи с выводом Маркуса Рэшфорда из состава.

    Нападающий пропустил три матча подряд, не попадая даже в заявку команды.

    Руководство «МЮ» не собирается давить на главного тренера Рубена Аморима на фоне сложившейся ситуации.

    Португальцу позволят самому разобраться в конфликте с Рэшфордом. Итоговое решение будет принимать он.

    Что касается желания форварда сменить клуб зимой, то гарантий ему не дают. «Юнайтед» готов рассматривать только реалистичные и финансово выгодные предложения.

    Новости по теме
    Рэшфорда бросила участница реалити-шоу – вот ее фото 2
    АПЛ. «МЮ» дома крупно проиграл «Борнмуту», «Челси» не смог обыграть «Эвертон» 4
    «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2024 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 