Мостовой – о мате на футбольном поле: «Ничего такого в этом нет, это нормально»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о нападающем «Лестера» Джейми Варди, который учит нецензурные ругательства на разных языках, чтобы досаждать защитникам противника.

– Есть ли такая практика у футболистов в РПЛ?

– Слово «практика» здесь не подходит. Я думаю, что у каждого игрока есть свои принципы: у нападающих одно, у защитников другое, у остальных игроков третье. Я к этому спокойно отношусь.

За свою футбольную карьеру я чего только не слышал и не видел. Какие только выражения существуют в разных странах и на разных языках, я через все это проходил. Ничего такого в этом нет, это нормально.

– Частая ли это практика в зарубежных чемпионатах? Например, в чемпионате Испании.

– Часто, конечно. Сейчас все сталкиваются с этим, постоянно мат-перемат стоит. Все друг на друга орут, всем пихают, чего только не делают. А что здесь такого? Это нормально, футбол – это живой вид спорта.

– То есть это часть игры?

– Конечно-конечно. Плюс это часть культуры каждого человека. Все по-разному воспитаны и иначе воспринимают разные ситуации. Кто-то может матом орать друг на друга, кто-то этого не делает. Что здесь сделаешь?