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    • Мостовой – о мате на футбольном поле: «Ничего такого в этом нет, это нормально»

    Мостовой – о мате на футбольном поле: «Ничего такого в этом нет, это нормально»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о нападающем «Лестера» Джейми Варди, который учит нецензурные ругательства на разных языках, чтобы досаждать защитникам противника.

    – Есть ли такая практика у футболистов в РПЛ?

    – Слово «практика» здесь не подходит. Я думаю, что у каждого игрока есть свои принципы: у нападающих одно, у защитников другое, у остальных игроков третье. Я к этому спокойно отношусь.

    За свою футбольную карьеру я чего только не слышал и не видел. Какие только выражения существуют в разных странах и на разных языках, я через все это проходил. Ничего такого в этом нет, это нормально.

    – Частая ли это практика в зарубежных чемпионатах? Например, в чемпионате Испании.

    – Часто, конечно. Сейчас все сталкиваются с этим, постоянно мат-перемат стоит. Все друг на друга орут, всем пихают, чего только не делают. А что здесь такого? Это нормально, футбол – это живой вид спорта.

    – То есть это часть игры?

    – Конечно-конечно. Плюс это часть культуры каждого человека. Все по-разному воспитаны и иначе воспринимают разные ситуации. Кто-то может матом орать друг на друга, кто-то этого не делает. Что здесь сделаешь?

    • Мостовой выступал в чемпионатах СССР, Португалии, Франции и Испании.
    • 37-летний Варди выступает за «Лестер» с 2012 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (2)
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    sined1951
    1734783607
    Ничего в этом нормального нет. Это от безкультурности и распущенности. В основном в футбол играют малообразованные люди.
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