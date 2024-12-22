АПЛ. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» со счетом 6:3! У Салаха 2+2

«Ливерпуль» на выезде крупно обыграл «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ. Матч закончился со счетом 6:3 в пользу команды Арне Слота.

Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Ливерпуль» набрал 39 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками идет на 11-й строчке.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 3:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Диас, 23; 0:2 – Макаллистер, 41; 1:2 – Мэддисон, 41; 1:3 – Собослаи, 45; 1:4 – Салах, 54; 1:5 – Салах, 61; 2:5 – Кулушевски, 72; 3:5 – Соланке, 83; 3:6 – Диас, 85.

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