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    Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на титул в АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что команда не выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.

    – У «Ман Сити» есть шансы на титул в АПЛ?

    – Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей.

    Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет.

    • «Манчестер Сити» занимает 5-е место в АПЛ с 27 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 9 баллов. Кроме того, «красные» провели на игру меньше.
    • «Манчестер Сити» выиграл четыре последних чемпионата Англии.
    • В последних 11 матчах во всех турнирах команда одержала 1 победу при 2 ничьих и 8 проигрышах.

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    Источник: Eurosport

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1734791529
    Шансов нет и сезон проходной, где состав наелся и надо менять
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