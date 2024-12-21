Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на титул в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что команда не выиграет чемпионат Англии в этом сезоне.
– У «Ман Сити» есть шансы на титул в АПЛ?
– Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей.
Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет.
- «Манчестер Сити» занимает 5-е место в АПЛ с 27 очками после 16 матчей. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 9 баллов. Кроме того, «красные» провели на игру меньше.
- «Манчестер Сити» выиграл четыре последних чемпионата Англии.
- В последних 11 матчах во всех турнирах команда одержала 1 победу при 2 ничьих и 8 проигрышах.