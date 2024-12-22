Мостовой сравнил кризисы Семака и Гвардиолы

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Зенита» и «Манчестер Сити»
«Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз», – сказал Мостовой.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
- Перед перерывом петербуржцы потерпели два поражения подряд дома – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
- В последних 12 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 9 проигрышах.
- «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 27 очками после 17 встреч.