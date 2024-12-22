Мостовой сравнил кризисы Семака и Гвардиолы

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Зенита» и «Манчестер Сити»

«Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз», – сказал Мостовой.