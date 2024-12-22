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    Мостовой сравнил кризисы Семака и Гвардиолы

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Зенита» и «Манчестер Сити»

    «Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
    • Перед перерывом петербуржцы потерпели два поражения подряд дома – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
    • В последних 12 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 9 проигрышах.
    • «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ с 27 очками после 17 встреч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Тинез Розоп
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