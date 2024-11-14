Дзюба не приемлет инфоцыганство: «Я уж молчу про Америку, где кто‑то деревьям поклоняется, дождю, червю»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о продаже информационных продуктов в России и за рубежом.

– Есть планы по дальнейшему развитию своего бренда?

– Пока об этом не думал. Единственное, что могу сказать точно, – не приемлю инфоцыганство. Все эти истории, в которых рассказывают: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Тогда скинь мне деньги». И ведь скидывают! Это просто кошмар.

Я уж молчу про Америку, где кто‑то деревьям поклоняется, кто‑то дождю, кто‑то червю… Конечно, всегда можно найти сотню таких вундеркиндов, к которым приходишь и говоришь: «Ребята, сегодня мы поклоняемся лепестку». Но все это – обман.

А возвращаясь к теме собственного бренда – если получится сделать что‑то прикольное… ну, например, спортивный костюм от Дзюбы или нечто подобное, это было бы интересно. Но тут важно, чтобы получилось качественно.

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.

Форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов