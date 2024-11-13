Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о будущем.

– Вопрос пафосный и популярный, но всe же. Где ты себя видишь через десять лет?

– Через десять лет я вижу себя в загородном доме возле камина или возле костра. У меня уже внуки. Сижу такой с кофе и рассказываю басни, как я феерил, кого я возил (улыбается).

Если мы говорим про какие-то профессиональные моменты… Не знаю. Если в футболе, то каким-нибудь тренером в топ-клубе или сборной своей страны.

– Хотел бы тренировать сборную?

– Если ты придешь в тренерство, то обязательно надо попробовать сборную. А как вообще по-другому? Какой смысл? Хочу ощутить себя главным тренером. Хочу ту сторону познать.

У Дзюбы летом истекает контракт.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив».

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