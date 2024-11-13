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Дзюба ответил, кем видит себя через 10 лет

13 ноября 2024, 01:00
8

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о будущем.

– Вопрос пафосный и популярный, но всe же. Где ты себя видишь через десять лет?

– Через десять лет я вижу себя в загородном доме возле камина или возле костра. У меня уже внуки. Сижу такой с кофе и рассказываю басни, как я феерил, кого я возил (улыбается).

Если мы говорим про какие-то профессиональные моменты… Не знаю. Если в футболе, то каким-нибудь тренером в топ-клубе или сборной своей страны.

– Хотел бы тренировать сборную?

– Если ты придешь в тренерство, то обязательно надо попробовать сборную. А как вообще по-другому? Какой смысл? Хочу ощутить себя главным тренером. Хочу ту сторону познать.

  • У Дзюбы летом истекает контракт.
  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит», «Локомотив».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (8)
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1731467786
Одно интервью, одного кретина, а новостная лента обеспечена на две недели вперёд.
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DOCTOR PENALTY
1731474210
Вижу Дзюбу через 10 лет лежащим на диване с опухшей рукой и в полном разочаровании. ))
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neim
1731477124
Если корона жать не перестанет, то будет второй Мостовой. Или первый Дзюба, но на Матч ТВ. )))
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Каратель помойников
1731478027
Будущее зюпы - это гей порно,опыт полученный в раздевалках зибнита имеется
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...уефан
1731479102
..."Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах на будущее"(с)...
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