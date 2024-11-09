В воскресенье, 10 ноября, в 15-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Акрон». Матч пройдет в Москве, начало – в 15:15 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича набрала 25 очков и занимает 5-е место в РПЛ. «Спартак» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 21:12.
Последние результаты «Спартака»:
- 05.11.24 «Спартак» – «Ростов» – 0:1 Кубок России;
- 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
- 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ.
«Акрон»
«Акрон» набрал 16 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 19:26.
Предыдущие результаты «Акрона»:
- 03.11.24 «Акрон» – «Крылья Советов» – 2:0 РПЛ;
- 26.10.24 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1 РПЛ;
- 23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России.
Очные встречи
- 08.07.23 «Акрон» – «Спартак» – 2:0 Товарищеская игра;
- 19.04.23 «Акрон» – «Спартак» – 2:1 Кубок России.
Прогноз на матч «Спартак» – «Акрон»
«Спартак» неожиданно оступился в кубковом матче с «Ростовом» и наверняка постарается реабилитироваться. «Акрон» в гостях крупно проиграл ЦСКА и «Зениту», но в остальных матчах брал очки. Ожидаем упорной борьбы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.
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