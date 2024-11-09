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    «Спартак» – «Акрон»: прогноз на матч 15 тура РПЛ, 10 ноября

    В воскресенье, 10 ноября, в 15-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Акрон». Матч пройдет в Москве, начало – в 15:15 (мск).

    «Спартак»

    Команда Деяна Станковича набрала 25 очков и занимает 5-е место в РПЛ. «Спартак» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 21:12.

    Последние результаты «Спартака»:

    • 05.11.24 «Спартак» – «Ростов» – 0:1 Кубок России;
    • 02.11.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
    • 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ.

    «Акрон»

    «Акрон» набрал 16 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 19:26.

    Предыдущие результаты «Акрона»:

    Очные встречи

    • 08.07.23 «Акрон» – «Спартак» – 2:0 Товарищеская игра;
    • 19.04.23 «Акрон» – «Спартак» – 2:1 Кубок России.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Акрон»

    «Спартак» неожиданно оступился в кубковом матче с «Ростовом» и наверняка постарается реабилитироваться. «Акрон» в гостях крупно проиграл ЦСКА и «Зениту», но в остальных матчах брал очки. Ожидаем упорной борьбы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:15
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